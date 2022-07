Paritarias en Río Negro: UPCN adelanta su posición de la reunión de mañana

Antes de la paritaria de este viernes, UPCN resaltó que la pauta salarial en Río Negro quedó debajo de la inflación y remarcó que «no es normal que los asalariados formales» tengan ingresos por «debajo del índice de pobreza o no cubran la canasta familiar».

Adelantó, además, no estar de acuerdo con un aumento con «sumas en negro», que es una alternativa en evaluación por parte del gobierno provincial.

Este viernes, desde las 11, funcionarios rionegrinos cumplirán las paritarias de la Función Pública, con ATE y UPCN, como también, de Educación con la Unter.

El Frente Sindical, que integran los gremios docente, judicial y ATE, reiteró que la propuesta gubernamental signifique un alza en julio, superando la inflación y acuerdos trimestrales, con revisión.

«Después de la primera convocatoria y como dirían nuestros abuelos, con una mano atrás y otra adelante, así volveremos los trabajadores estatales a la reunión del Consejo de la Función Pública», expresó UPCN a través de un comunicado.

Agrega que «tras conocer el índice de inflación de junio y como no podía ser de otra manera, el acuerdo salarial otrora firmado ha quedado por debajo de la realidad. Una realidad que pulveriza la dignidad de nuestro devaluado salario».

En este sentido, UPCN adelantó que «con la genuina representatividad que nos han dado los mas de 21 mil trabajadores le comunicamos al gobierno que no aceptaremos sumas en negro» y afirmó que son «soluciones tan vulgares que solo sirven para denigrar aun más a la familia asalariada».

«Sra. gobernadora, saque a los trabajadores de la pobreza, no es normal que asalariados formales, se encuentren por debajo del índice de pobreza o no cubran la canasta familiar, no es digno de un gobierno democrático que sus trabajadores no puedan disponer libremente de su salario», expresaron desde la entidad gremial.