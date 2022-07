Las opciones salariales que se barajan para las paritarias de Río Negro

Distintas variantes de aumentos salariales empezaron barajarse en el gobierno provincial y en los gremios estatales, orientadas a las paritarias de mañana, convocadas para las 11, en Trabajo y en Economía. Cada partícipe tiene sus prioridades en la discusión.

Los funcionarios no tienen urgencia en la liquidación de nuevas mejoras, incluso se lo anticiparon en las negociaciones anteriores a los sindicatos.

“No podemos aplicar ningún aumento en julio”, fue el anticipo lanzado en los encuentros de la semana pasada.

Esta postura parecería haberse flexibilizado aunque, igualmente, el número imaginado ni se arrimaría a las expectativas gremiales.

Anticipándose, ATE y Unter ayer se anclaron con la petición que los haberes de julio deberán tener incrementos.

Los sindicatos piden correcciones de la pauta del primer semestre. El requerimiento final saldrá del índice de la inflación del Indec de junio, que se difundirá esta tarde. No sería inferior al 5% y la inflación del semestre rondaría el 35% frente a las subas pactadas de 32%.

Esa diferencia por el período anterior y un porcentaje por julio conformaría la exigencia inicial de los sindicatos, enmarcada en un acuerdo de corto plazo.

En las negociaciones anteriores, Unter insistió con sostener la paritaria abierta y ATE solicitó acuerdos trimestrales. Fue un punto que ambos ayer abordaron en el Frente Sindical, con la participación del gremio de los judiciales.

Después se difundió un posicionamiento conjunto donde se pretende que la propuesta gubernamental sea a “partir de julio”, que supere “la inflación” para “recuperar el poder adquisitivo” y, además, se liquide en forma “acumulativa, con revisión y actualización trimestral”.

UPCN ya reclamó entendimientos por bimestre, pero el gobierno quiere mantenerse en pactos por semestres, con repasos periódicos.

Otro punto de posible incorporación en las evaluaciones paritarias se relaciona con que la suba incluya alguna suma no remunerativa, buscando inyectar más dinero en los bolsillos de los estatales, sin su correspondiente impacto en las arcas provinciales porque no tendrán sus aportes patronales.

Aumento del semestre 32% Punto de partida en el debate paritaria porque los gremios pretenden correcciones de ese aumento frente a la inflación.

Si prosperara esa alternativa, el incremento estatal ya no será igual entre los estatales del Poder Ejecutivo. Educación no puede salirse de un esquema porcentual, pues no tiene margen para aplicar sumas no remunerativas por un convenio con Anses, firmado después que ese organismo cuestionó el alto porcentaje de montos por fuera del sistema previsional en las liquidaciones de los docentes.

Con los primeros cálculos y el dato de la inflación, el gobierno seguramente tendrá hoy contactos informales con la dirigencia de ATE y Unter para sondear ánimos y exigencias en la preliminar de las negociaciones.