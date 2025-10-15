Paritarias en Río Negro: UPCN y Asspur reclamaron mejores sueldos con masivas movilizaciones

Las calles de la capital provincial se pintaron de azul y naranja con las importantes movilizaciones protagonizadas por los gremios UPCN y Asspur en rechazo de la última oferta salarial del gobierno y en reclamo de mejores salarios.

UPCN realizó su congreso de delegados de toda la provincia que se inició en el complejo que la entidad tiene a la vera de la ruta Provincial N° 1 y finalizó con una asamblea abierta en la plaza San Martín, frente a la sede central del gobierno.

En ese lugar Mónica Miranda, secretaria Gremial del gremio señaló que «no queremos más bonos, no queremos más sumas fijas; queremos un salario que nos alcance para vivir» y «no somos esclavos de nadie»; mientras que Marcelo Vidal, secretario Adjunto, remarcó que «la fuerza en la calle la tiene UPCN, no con una fotito en el diario».

Agregó que «nos dicen (por el gobierno) que hacen un trabajo enorme para pagarnos el sueldo, este es el esfuerzo, el que hacen los trabajadores» y agradeció la participación de los delegados que llegaron desde distintos puntos de la provincia.

En el cierre Juan Carlos Scalesi, secretario General de UPCN dijo que «cada uno de nosotros estamos representando una familia» y acusó al gobierno que «en los últimos ocho años, destruyó el salario y la carrera administrativa de los empleados públicos».

Puso como ejemplo que sólo «nos pagan» el 11% de lo que corresponde por zona desfavorable: «Saquen la cuenta cuánto nos están robando» y «lo mismo sucede con la antigüedad» que «no supera el 11% de lo que nos tienen que pagar».

Scalesi también remarcó que «de una categoría inferior a la máxima sólo haya 700.000 pesos, es un vergüenza» y fue muy crítico porque «muchas veces nos cagaron» al «ir a la Función Pública y encontrarnos que el acta ya estaba hecha con el contubernio de la otra organización gremial. Eso es burlarse de los trabajadores, no de UPCN».

Por último recordó que «este gremio desde hace mucho tiempo le decimos al gobierno que queremos una reforma del Estado, queremos un nuevo estatuto escalafón y no se animan a hacerlo, porque son unos cagones».

Asspur tuvo su propia marcha con reclamos similares

El gremio de los trabajadores de la salud también se movilizó en el marco de la jornada de paro dispuesta para hoy pero no hubo espacios compartidos como se había especulado en algún momento.

Desde el hospital Zatti transitaron hasta la sede de la Función Pública, la residencia oficial, la sede del Ministerio de Salud y la Casa de Gobierno donde dejaron mensajes con los reclamos por mejores salarios.

El gremio pidió al gobernador Alberto Weretilneck que «lo demuestre con hechos» tras las declaraciones del mandatario la pasada semana cuando señaló que los trabajadores del sector son «el corazón de la Salud Pública» en la provincia.

También se hizo presente en ambos reclamos gremiales la Coordinadora de Jubilados y Retirados de Río Negro (Corjub) que en principio realizó una manifestación frente a la sede local del Banco Nación, como parte de las movidas que realizan todos los miércoles.