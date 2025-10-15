Weretilneck espera la respuesta de los gremios por el bono y no define si paga ante el rechazo

El gobernador Alberto Weretilneck espera una respuesta de los gremios respecto de la última oferta salarial para octubre y noviembre. Foto: Alfredo Leiva

A pesar de expresiones públicas de rechazo, la mayoría de los sindicatos estatales de Río Negro formalmente no plantearon sus posturas al Gobierno tras la oferta salarial de un bono a pagar en dos veces que llega a 200.000 pesos en algunos casos, por eso el gobernador Alberto Weretilneck se mostró cauto y dijo que espera la respuesta para avanzar en definiciones.

El mandatario calificó la oferta como “un esfuerzo importante” y dijo que espera la respuesta de los gremios, para la cual dijo tener algunos días más de plazo.

La oferta salarial y las primeras reacciones de los gremios

La oferta que el Gobierno hizo la semana pasada en la Mesa de la Función Pública y la paritaria de Educación establece un bono a pagar la primera cuota el próximo viernes 24 de octubre y la segunda el 26 de noviembre, con tres escalas de montos de 100.000, 150.000 y 200.000 pesos en total según antigüedad para los docentes y categoría para el resto de los estatales.

La conducción de Unter planteó su rechazo en el mismo momento de la paritaria, pero aún resta la convocatoria a su Congreso Extraordinario para la próxima semana; UPCN hoy se movilizó en Viedma en una inusual jornada de protesta y definió su rechazo; y ATE posiblemente reúna a su plenario en los próximos días para responder, aunque advirtió algunos cuestionamientos por el carácter no remunerativo ni bonificable de las sumas.

El gobernador descartó que haya una revisión de la última oferta salarial, a pesar de que desde el Gobierno días atrás trascendió la posibilidad de análisis de un nuevo esquema, y afirmó ante la consulta de Diario RÍO NEGRO que el bono significa una erogación de 5.000 millones de pesos incluyendo todos los sectores estatales.

Weretilneck recordó que se planteó el primer pago el 24 de octubre por lo que consideró tener “tiempo para liquidarlo y tiempo para pagarlo”. Queda a la espera de una definición entre los próximos días y los primeros de la semana entrante.

Consultado por este medio si pagaría el Gobierno aunque los gremios rechacen la suma, el mandatario evitó dejar una definición anticipada: “No lo sabemos todavía, queremos ver los argumentos y queremos escuchar a los gremios, no quiero tomar una decisión yo solo”, respondió.

La relación del Gobierno con Unter

También mencionó que el Gobierno “priorizó el diálogo” con el gremio Unter al convocarlo a paritarias cuando tenían una medida de fuerza en curso y resaltó que “el paro en ese momento no trabó la voluntad de diálogo del Gobierno, ahora no estamos con medida de fuerza y con más razón vamos a dialogar”, dijo.

Unter ayer cumplió otro paro pero en adhesión a una jornada nacional de Ctera. El Gobierno midió con distinta vara esta medida de fuerza y no activó el botón de presentismo ni advirtió descuentos, como si lo hizo las dos semanas anteriores ante los tres días de paro provincial.

En el sindicato -que tendrá este jueves sus elecciones para definir la nueva conducción- señalaron que esa condición de no descuento motivó una mayor adhesión al paro por parte de los docentes ayer respecto de la semana anterior, haciendo ver el “condicionante económico” a la hora de adherir a las medidas gremiales.