Paritarias salariales en Río Negro: UPCN suma datos en la previa y remarca la caída de los ingresos estatales

Parte de la conducción de UPCN en una previa en la Función Pública. Foto Archivo

UPCN reiteró su postura crítica a la política de remuneraciones estatales del gobierno rionegrino, con un comunicado previo a la paritaria del próximo lunes, y afirmó que el «salario básico» cayó un 24%» en los últimos siete años.

Para el 8 de septiembre está convocado el Consejo de la Función Pública, donde funcionarios del Ejecutivo y los representantes de ATE y UPCN definen políticas laborales y salariales para el personal del Poder Ejecutivo. En esa ocasión, los gremios reclamarán mejoras para los próximos meses, a partir de la conclusión de la pauta fijada para junio-agosto.

En ese contexto, UPCN adelantó su posicionamiento con «datos concretos y contundentes» para exponer el «grave deterioro salarial» que sufren los estatales «desde el 2018 hasta la actualidad».

El corte no es caprichoso. La comparación se detiene en el 2018, que es el momento en que UPCN fue corrido por el gobernador Alberto Weretilneck de la «mesa chica» y vinculación donde previamente se definen los lineamientos salariales y le otorgó ese lugar a ATE, puntualmente al ahora secretario general, Rodolfo Aguiar.

La organización liderada por Juan Carlos Scalesi se preguntó: «¿Cómo evolucionó» el salario estatal entre el 2018 y el 2025, indicando que el «básico remunerativo representaba el 33%» del total y, ahora, ese «porcentaje cayó al 8,8%».

El concluye que es «una caída de más del 24%» del básico, que es «el componente más importante y transparente» de la remuneración. «Esta pérdida -agregó- no es accidental, sino el resultado de la incorporación sistemática de sumas no remunerativas, es decir, en negro».

En relación a la «escala salarial y la carrera administrativa», el sindicato asegura que la diferencia en el 2018 era del 57% entre las categorías y 18, mientras que en el 2025 esa distancia se redujo al 20%. Se ratificó que «un trabajador» del rango superior «cobra apenas un 20%» del menor, es decir, que la «jerarquía salarial ha sido prácticamente eliminada, afectando directamente la motivación, el reconocimiento y el desarrollo de carrera en la administración pública».

Luego, evalúa que en el 2018 un haber de la categoría 1 podía acceder a 1,5 canastas básicas y, a su vez, el empleado de la 18 lograba 3, y en el 2025 no alcanza «ni una sola canastas» y entre las 16 a la 18 «apenas llegan a una».

Finalmente, UPCN carga contra los «minoritarios de la desidia» -sin mención, pero por ATE- y se pregunta que dirán de estas pérdidas en los salarios, y dónde están hoy las discusiones “en serio”, si el resultado ha sido la multiplicación de sumas en negro que deterioran el salario y nos vacían los bolsillos», concluye.

Remarcó que «la pérdida es clara y sostenida» y «no es casual ni aislada», sino que resulta de «una política salarial arreglada puertas adentro entre pocos, regresiva, que precariza, nivela hacia abajo y anula la carrera administrativa».