Retirados de la Policía de Río Negro: hay fecha del pago de la «reparación histórica» y quiénes cobran en septiembre

El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez y el presidente de la bancada oficialista, Facundo López confirmaron las fechas de depósitos iniciales. Foto: Gentileza.

Desde el 19 de septiembre, el gobierno provincial comenzará con el pago a los jubilados policiales de la llamada “reparación histórica”, que consiste en una compensación por la mala liquidación de la zona desfavorable en sus haberes.

Los depósitos iniciales alcanzarán a quienes ya iniciaron el trámite de adhesión porque el régimen es voluntario, pues algunos sostienen sus acciones judiciales.

La puesta en marcha en septiembre del proceso de cancelación, previsto en cuotas, comprenderá en esta instancia a 461 jubilados, es decir, rondará el 10% de los 4.627 retirados de la fuerza provincial.

El primer día, el 19 de septiembre, se abonará a los mayores de 80 años, que cobrarán el total de «la reparación», según la escala de prioridades fijada a fines de julio. Esa nómina consigna a 79 pasivos y la suma promedia rondaría los 5,3 millones de pesos.

Hacienda determinó que el 22 de septiembre pagará a quienes aceptaron y están entre 75 y 79 años. Figuran registrados 65 y percibirán la primera de las tres cuotas, calculándose depósitos de 1,7 millones por mes.

Total para los pasivos 23.700 Millones de pesos es el cálculo de Hacienda de la reparación para los 4.627 retirados en condiciones de adherir.

Luego, el 23 de septiembre, percibirán el beneficio quienes tengan menos de 75 años, incluyendo a cuatro grupos, con 6 cuotas (71 a 75 años), con 9 cuotas (66 a 70), con 12 cuotas (61 a 65) y 18 cuotas (menores de 60 años).

Con el trámite cumplido, el registro incluye a 319 pasivos entre las cuatro segmentaciones. La primera acreditación va desde los casi 900 mil pesos mensuales para los 72 de la franja de 71 a 75 años, cuya reparación se abonará en seis cuotas, hasta los 280 mil pesos por mes para aquellos de menos de 60 años que cobrarán en 18 cuotas.

El total de esta tanda inicial es algo más de 700 millones de pesos. La estimación original de la reparación total para los retirados supera los 23.700 millones de pesos.

La compensación se explica en que la Policía efectuó, durante años, erróneamente sus liquidaciones de zona desfavorable. Por fallos judiciales, a inicios del 2024, el gobierno provincial modificó y corrigió el método de cálculo.

Luego, la administración rionegrina puso en marcha la “reparación” policial para los activos, pero, en este caso, existía una urgencia porque se acumulaban fallos judiciales contrarios. Así, la ley 5715 fue la oferta gubernamental para los uniformados con demandas planteadas o en condiciones de hacerlas.

Ese instrumento se originó para cerrar ese canal de acciones judiciales y plantear una respuesta unificada, con montos estandarizados y cancelables en 18 cuotas mensuales.

En cambio, los retirados registraron fallos negativos porque, a diferencia de los activos, sus demandas se tramitaron en la Justicia Federal por su pertenencia al Anses. Pero, en ocasión del debate legislativo de la “reparación” a los activos, el oficialismo comprometió evaluar la situación de los retirados, con una propuesta que se concretó en mayo pasado.

El ministro de Seguridad, Daniel Jara estuvo en la reunión en Hacienda, que tuvo partícipes por zoom. Foto: Gentileza.

A fines de julio, el gobernador Alberto Weretilneck completó la normativa, a partir de la ley N°5783 donde se concretó este pago como “beneficio extraordinario, por única vez”.

La ley de mayo consignó esa percepción “en compensación de cualquier eventual diferencia que pudiera haber surgido por el concepto de zona desfavorable”. El monto se fijó por el sistema de punto policial y su “percepción” implica «el desistimiento de todo reclamo administrativo o judicial actual o futuro”.

El plazo de concreción no está indicado y, por eso, la preocupación de los pasivos. Esta cuestión fue planteada este miércoles por representantes policiales, acompañados por las legisladoras del ARI, Roberta Scavo y Daniela Agostino, con los ministros Gabriel Sánchez (Hacienda) y Daniel Jara (Seguridad), y el presidente de la bancada oficialista, Facundo López. En ese marco, el oficialismo confirmó las fechas de los pagos iniciales.

El presidente del Círculo de Oficiales, José Acosta informó de los trámites procesados y que sus retirados ya podrán cobrar en septiembre, y adelantó que “se recibieron solicitudes del 70% de los retirados”. Valoró que la “gestión y la decisión política posibilitaron comenzar a cobrar antes que los que hicieron juicios”.