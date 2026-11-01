Karina Milei se mostró junto a Jorge Macri durante los preparativos para la visita del papa León XIV

Durante los preparativos para la visita del papa León XIV, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recorrió el espacio del Monumento a los Españoles y se mostró junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. «Queríamos demostrarle a la gente también, primero, que se puede trabajar juntos», fue el mensaje que bajó la administración libertaria.

En paralelo a los preparativos estructurales, el Gobierno modificó su postura inicial sobre las invitaciones oficiales. Según la información exclusiva de un enviado especial a Roma del portal Infobae, un reciente gesto político de Javier Milei causó una profunda satisfacción en el Vaticano.

El jefe de Estado ordenó invitar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, al jefe de Gobierno porteño, a los 23 gobernadores y a todos los legisladores nacionales a la recepción oficial. Este evento en honor a León XIV tendrá lugar el 8 de noviembre a las 18.30 en el Palacio Libertad.

Al comienzo de las conversaciones protocolares entre Balcarce 50 y el Vaticano, Villarruel y la mayoría de los diputados y senadores no aparecían en la lista de invitados. Ante este escenario, la vicepresidenta solicitó una audiencia privada con León XIV en la Nunciatura de Buenos Aires, una alternativa que el Vaticano no había descartado en ningún momento.

Casa Rosada analizaba una estrategia para evitar que la vicepresidenta se mostrara con el papa. Sin embargo, el Presidente abrió la mano y ordenó enviar la invitación al Senado para cumplir con el legado de unidad nacional que promueve el Papa frente a las diferencias ideológicas.

A la par, y en medio de las negociaciones con los distintos distritos por la eliminación de las PASO, el Ejecutivo se mostró unido junto a uno de los principales referentes del PRO. En la comitiva también estuvieron el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y al secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.

La secretaria general agradeció a los equipos de las distintas jurisdicciones por el avance de las obras conjuntas. «Cuando los argentinos nos queremos poner a hacer algo para el bien de todos los argentinos, nos ponemos de acuerdo y eso es muy importante», destacó la funcionaria, quien extendió su agradecimiento a las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Finalmente, Karina Milei pidió disculpas a los ciudadanos porteños por las molestias que ocasionan los preparativos urbanos para la recepción papal. Sobre este punto, señaló que el evento representa «un hecho histórico que realmente vamos a disfrutar todos los argentinos».

El cronograma pastoral y los marcados contrastes ideológicos

León XIV mantendrá una intensa actividad pastoral que contrastará con el evento protocolar ante el establishment argentino en el ex CCK. El Pontífice visitará al Cottolengo Don Orione y dará misas en Palermo, Luján y la ciudad de Córdoba. Además, se encontrará con sindicalistas, empresarios y líderes sociales, y protagonizará una Vigilia de Oración con los jóvenes.

La agenda papal exhibirá distintas miradas frente a la postura de la administración libertaria sobre el papel del Estado, la educación y los planes de ajuste. Esta visión se refleja en la exhortación apostólica Dilexi te y en Magnifica humanitas, su primera encíclica sobre la inteligencia artificial y su impacto social.

El texto papal plantea un contraste inmediato con los argumentos de Milei. «Más allá de los datos —que a veces son “interpretados” en modo tal de convencernos que la situación de los pobres no es tan grave—, la realidad general es bastante clara», sentencia el documento. Y añade: «Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que “nacen nuevas pobrezas”».

Con un mensaje a los educadores, León XIV retomó conceptos de su antecesor. El papa Francisco, citado en el documento, recordó que la educación fue siempre una de las expresiones más altas de la caridad cristiana. «La vuestra es una misión llena de obstáculos pero también de alegrías. […] Una misión de amor, porque no se puede enseñar sin amar», apuntó el texto, marcando que los cristianos siempre notaron que el saber libera y dignifica.

El escrito advierte además que en el modelo exitista y privatista actual no parece tener sentido invertir para que los menos dotados puedan abrirse camino. El Papa cuestiona si los débiles no tienen la misma dignidad o si los nacidos con menos posibilidades solo deben limitarse a sobrevivir. «O reconquistamos nuestra dignidad moral y espiritual, o caemos como en un pozo de suciedad», alerta la exhortación.

Si la sociedad no toma las cosas en serio, el Pontífice anticipa que continuará la validación del modelo distributivo actual de manera explícita o disimulada. El documento define a este sistema como un esquema «donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo».

La controversia por el recibimiento en la pista de Aeroparque

La logística de la llegada papal también generó contrapuntos diplomáticos y versiones cruzadas. La primera escala de León XIV será en Uruguay, para luego aterrizar en Aeroparque a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas.

Según la información de Infobae, el protocolo vaticano asumía que Milei esperaría en la pista, pero un pedido desde la Cancillería alteró la formalidad. El Presidente pretendía saludar al Papa adentro del avión, bajar por las escalerillas junto a él y luego recibirlo oficialmente en su despacho.

Ante este presunto pedido, la diplomacia papal optó por el silencio, una práctica habitual del Vaticano para expresar una negativa. Sin embargo, el canciller Pablo Quirno desmintió esta versión de manera categórica a través de su cuenta oficial de la red social X.

El funcionario aseguró que no hubo ningún pedido formal para que el Presidente suba al avión ante el arribo del Santo Padre. Finalmente, Milei recibirá a León XIV al pie de la aeronave en Aeroparque, bajo la misma modalidad protocolar que adoptarán los mandatarios Yamandú Orsi en Montevideo y Keiko Fujimori en Lima.