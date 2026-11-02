Visita del papa León XIV a Argentina: el recorrido que hará por el conurbano bonaerense en el papamóvil y su operativo de seguridad

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. El próximo lunes 9 de noviembre, el Santo Padre realizará una inédita procesión a cielo abierto a bordo del papamóvil por las calles de Claypole, en el partido de Almirante Brown, antes de encabezar uno de los encuentros sociales más significativos de su gira sudamericana.

El recorrido fue coordinado entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Conferencia Episcopal Argentina y las fuerzas de seguridad federales para garantizar que miles de fieles puedan saludar al Pontífice en su trayecto hacia el barrio Don Orione.

Siete cuadras a cielo abierto en Claypole: el recorrido que hará el papa León XIV en Buenos Aires

El dispositivo oficial contempla que el líder de la Iglesia Católica viaje desde la Ciudad de Buenos Aires en una cápsula de custodia hasta ingresar al conurbano bonaerense. Allí descenderá para abordar el vehículo descubierto, según confirmaron desde el Gobierno Bonaerense.

El trayecto: el Papa saludará a la multitud a lo largo de siete cuadras sobre la avenida Lacaze (Camino de Cintura).



el Papa saludará a la multitud a lo largo de (Camino de Cintura). Recepción oficial: el gobernador Axel Kicillof encabezará la bienvenida en suelo bonaerense junto a autoridades comunales e institucionales.



el gobernador encabezará la bienvenida en suelo bonaerense junto a autoridades comunales e institucionales. El operativo: el ministerio de Seguridad provincial desplegará un comando especial para ordenar el flujo vehicular y peatonal sobre la ruta provincial 4.

Cottolengo Don Orione: la parada social de la visita del papa León XIV

El destino final de la procesión será el Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución emblemática que celebra 90 años de historia en la atención integral de la comunidad.

Cómo se conoció algunas semanas atrás, la parada tiene un valor humano fundamental en la agenda de León XIV, quien en sus cartas y mensajes internacionales ha remarcado la importancia de proteger la dignidad de las personas con discapacidad intelectual y motora.

Las claves de la institución en Claypole:

Atención integral: alberga y brinda asistencia a más de 400 personas con discapacidad .



alberga y brinda asistencia a más de . Comunidad activa: cuenta con un centro de educación terapéutico y un equipo multidisciplinario de trabajadores y voluntarios.



cuenta con un centro de educación terapéutico y un equipo multidisciplinario de trabajadores y voluntarios. Mensaje de inclusión: «La visita del Pontífice es un reconocimiento enorme para las personas con discapacidad y para todo el personal que trabaja día a día a su cuidado», expresaron desde la dirección de la obra.

El cronograma de León XIV en el país

La escala en el conurbano bonaerense formará parte de un itinerario de cuatro días que combinará la agenda institucional con las máximas celebraciones litúrgicas: