Paro de controladores aéreos: cómo afectarán a los vuelos en la semana de Navidad en Neuquén y Río Negro

El transporte aéreo en Argentina entra en una semana crítica justo cuando miles de personas se preparan para viajar por Navidad y el inicio de las vacaciones. La falta de acuerdo en las negociaciones salariales entre los controladores y la empresa estatal EANA derivó en un cronograma de paros que generará complicaciones logísticas en las terminales de todo el país. Acá el detalle de lo que pasará en Neuquén y Río Negro.

Si bien no se trata de una suspensión total de actividades, la medida afecta directamente las autorizaciones de despegue, lo que obliga a las aerolíneas a reprogramar o demorar sus vuelos para evitar los baches operativos.

¿Viajás por las Fiestas? Estos son los horarios de los paros en aeropuertos este martes y sábado

Concretamente, las restricciones más fuertes se darán en dos momentos de esta semana:

Martes 23 de diciembre habrá un freno en los despegues nacionales entre las 19 y las 23 horas.

Sábado 27 de diciembre la medida afectará a los vuelos con destino internacional en la franja que va desde las 14 hasta las 17 horas.

Es fundamental tener en cuenta que, aunque el paro dure unas pocas horas, el efecto dominó suele arrastrar demoras durante el resto de la jornada, complicando incluso a los pasajeros que vuelan fuera de esos horarios específicos

Ante este panorama de restricciones, se recomienda a todos los usuarios que tengan viajes programados para estos días verificar el estado de sus vuelos con la aerolínea correspondiente antes de salir hacia el aeropuerto.

Las empresas suelen reprogramar las partidas para evitar las ventanas horarias del paro, pero el efecto dominó de las demoras puede extenderse durante todo el día. Es fundamental estar atentos a los canales oficiales de comunicación para evitar esperas innecesarias en las terminales aéreas, que ya de por sí estarán muy concurridas por el movimiento propio de las fiestas de fin de año.