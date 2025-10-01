Paritarias salariales en Río Negro: el impacto de la oferta mixta y las negociaciones siguen la próxima semana

La secretaria general y el adjunto de Unter, Silvana Inostroza y Gustavo Cifuentes frente a la ministra de Educación, Patricia Campos. Foto: Marcelo Ochoa.

El gobierno rionegrino reabrió la paritaria estatal, con una oferta por el bimestre octubre-noviembre, y un mix de subas porcentuales y sumas fijas.

Igualmente, las negociaciones no están cerradas, a partir de que los gremios no aceptaron y los miembros del gobierno se retiraron para regresar con otras pautas en nuevos encuentros. Serán la próxima semana, seguramente miércoles.

Por ahora, la propuesta consistió en incrementos para octubre del 1% más de 10.000, de 15.000 y de 20.000 pesos, según categoría y agrupamiento. Esas subas se replicarán en las liquidaciones de noviembre.

Como ejemplo, el haber de un agente inicial (categoría 1) de la ley 1844 fue en septiembre de 1.069.000 pesos netos. La remuneración alcanzará los 1.090.000 pesos en octubre, es decir, 21.000 pesos más, y ese sueldo se aproximaría a 1.111.000 pesos en noviembre. En el bimestre, la mejora rondaría los 42.000 pesos, es decir, el 3,93 %.

Haberes mínimos $ 1.069.000 Sueldo inicial en la ley 1844 en septiembre. Noviembre sería de $1.111.000 con la oferta, es decir, una suba del 3,9%.

$ 1.121.547 Haber inicial en los docentes en septiembre. En noviembre alcanzaría $ 1.147.039, es decir, una mejora del 2,3%.

En el caso de los docentes, el diseño y números son iguales, precisando que las alzas porcentuales del 1% se calcularán “sobre el básico”, con “una suma fija no remunerativa por agente, como concepto Asignación Docente”, que será 10.000 pesos para aquellos de antigüedad de hasta 11 años, de 15.000 pesos de 12 a 21 años; y de 20.000 para quienes superen los 22 años.

Un haber inicial que es de $ 1.121.547 en septiembre será de $ 1.134.293 en octubre y de $1.147.039 en noviembre. La mejora del bimestre sería del 2,3%, según la propuesta de ayer.

La paritaria de UPCN (Mónica Miranda), según el acta, se retira porque califica la oferta como “una burla” y su par de ATE (Rodrigo Vicente) la consideró “insuficiente”.

En la negociación docente, la Unter también planteó un rechazo “categórico” porque “no responde a las necesidades urgentes planteadas”, “ni contempla el deterioro sostenido del poder adquisitivo”. Entendió que se “replicaban en la provincia las políticas de ajuste que aplicaba el gobierno nacional”.

En el marco de la resolución de su Congreso, el gremio cumplirá este miércoles un paro y, luego, programó otro de 48 horas para el lunes 6 y martes 7 de octubre.

En su comunicado, ATE planteó que los aumentos planteados deberán “ser mejorados considerablemente”, según expresó Vicente, su secretario general.

Primera definición. La propuesta planteada comprende el bimestre octubre-noviembre.

Una salida intermedia porque inicialmente el gobierno provincia pretendía un cierre del año, con un oferta por el último trimestre. ATE compartía porque, según su postura, se garantiza un acuerdo mejor en el marco de la campaña y, además, después, la negociación se dificultaría por la situación económica del país.

UPCN, en cambio, creyó y requirió el análisis por un mes porque la inestabilidad no ofrece ninguna garantía.

Segunda resolución. Las subas ofrecidas se generan por un porcentaje y una suma fija de una tabla por antigüedad. El Gobierno extiende el esquema usado con los docentes a la Función Pública -que comprende el personal de los regímenes de las leyes 1844 y 1904- que recibía mejoras por montos fijos. Este diseño permite mayor impacto en los ingresos menores pero, inevitablemente, reduce la brecha entre categoría. Este ametamiento determinó que ATE ahora solicitara una oferta mixta y UPCN siempre desestimó las alzas uniformes.

Por su parte, los porcentajes formaron parte de los aumentos aplicados a los docentes, con acuerdo o rechazo del gremio.

Con esa base inicial, los funcionarios y los dirigentes sindicales dejaron pendiente los aumentos, ratificando que la administración de Alberto Weretilneck podrá reformular ese ofrecimiento, que -en principio- mantendría el alcance de un bimestre y la estructura combinada.