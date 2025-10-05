Sin clases en Río Negro: 48 horas de paro docente, cómo es el cronograma de Unter

Unter movilizó desde la seccional de Bariloche a la sede de Dienst en la ciudad andina, en su primer día de paro. Foto: Chino Leiva

A principios de octubre el gremio docente de Río Negro en Unter inició su cronograma de paro luego del rechazo a las ofertas salariales por parte del Gobierno provincial. Esta semana continúan las protestas en la zona y los días sin clases en las escuelas.

Según detallaron desde el sindicato docente, cada seccional realizará protestas, concentraciones y movilización en las que buscan visibilizar su reclamo salarial. En la última paritaria, la propuesta era una sumatoria entre un porcentaje y una suma fija para los salarios de octubre y noviembre.

En este sentido, el gremio definió iniciar este lunes 6 de octubre un paro de 48 horas que se extenderá hasta el martes 7. En el Alto Valle habrá movilizaciones sobre la Ruta Chica a la altura del Puente 83 a partir de la 10. Se unirán las seccionales de Cipolletti y Cinco Saltos.

Habrá descuento del día de paro y botón de presentismo

Para eso, el Gobierno volvió a habilitar el botón de presentismo en el sitio web oficial de Educación en el módulo «Trámites y Consultas» donde figura el lema «¡Quiero informar que estoy presente!». Ese botón estará habilitado a partir de la medianoche.

«Esta funcionalidad estará visible para el usuario luego de colocar sus datos personales y acceder a la sección respectiva, sobre la parte superior de la pantalla», detalló el ministerio en un comunicado de prensa difundido esta tarde. Indicaron además que los docentes «deberán indicar asistencias, más allá de tener o no carga horaria ese día o tener el cargo relevado».

El trabajador de la educación debe informar dónde cumplión funciones este miércoles, en caso de no adherir al paro.