Weretilneck convocará a nuevas paritarias con Unter y estatales: «El Gobierno no abandona el diálogo»

En el aniversario 122 de Cipolletti, el mandatario provincial, Alberto Weretilneck se refirió a las paritarias estatales y afirmó que durante el transcurso de este viernes el gobierno de Río Negro convocará a una nueva reunión paritaria para el próximo 9 de octubre, que incluirá a Unter y a todos los gremios estatales. “Queremos continuar dialogando para buscar una solución que sea viable para la provincia y satisfactoria para los gremios”, explicó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Tras el fracaso de la última mesa paritaria, realizada el 1 de octubre, en la que los tres gremios estatales rechazaron la oferta correspondiente al bimestre octubre y noviembre -que contemplaba un mix de aumentos porcentuales y sumas fijas por parte del gobierno- y en medio de un paro que Unter lleva ya tres días, el gobernador afirmó que reabrirá las paritarias para continuar con «el diálogo con los sindicatos.

Sin embargo, remarcó que la búsqueda de esta próxima paritaria tiene que ser «una solución que sea viable para la provincia y satisfactoria para los gremios”, explicó.

En este sentido, Weretilneck también señaló las dificultades económicas que enfrenta la provincia. Detalló que la recaudación provincial tuvo una caída del 13% en el último mes, una situación que vinculó a las políticas nacionales que «repercuten en los ingresos locales». “Estamos atravesando una merma importante en la recaudación”, admitió.

Con este panorama, el mandatario insistió en la necesidad de manejar con «responsabilidad» las negociaciones salariales. “Vamos a trabajar con mucho cuidado en el tema de las paritarias, siempre con la voluntad de encontrar un punto de equilibrio”, afirmó.

Finalmente, remarcó que el gobierno mantiene la firme intención de sostener el diálogo y alcanzar acuerdos consensuados. “Nunca vamos a abandonar el diálogo, porque es la mejor manera de construir soluciones sostenibles para todos”, concluyó.

El rechazo de Unter, ATE y UPCN en la última paritaria

La reunión paritaria se llevó a cabo el pasado lunes en Viedma y finalizó sin acuerdos. Los tres sindicatos, Unter, ATE y UPCN, rechazaron la oferta presentada, por lo que los representantes del gobierno se retiraron con la intención de volver a la mesa con nuevas propuestas en futuros encuentros.

La oferta incluía incrementos para el mes de octubre que combinan un 1% de aumento más sumas fijas de 10.000, 15.000 y 20.000 pesos, según la categoría y el agrupamiento de cada trabajador. Estos ajustes también se aplicarán en las liquidaciones de noviembre.

Por ejemplo, un agente inicial de la categoría 1 bajo la ley 1844 percibió en septiembre un salario neto de 1.069.000 pesos. Para octubre, su remuneración pasaría a 1.090.000 pesos, es decir, un aumento de 21.000 pesos, y en noviembre se estima que el sueldo llegue a 1.111.000 pesos. En total, durante el bimestre, la mejora salarial alcanzaría aproximadamente los 42.000 pesos, lo que representa un 3,93 %.

En cuanto a los docentes, el esquema es similar, con incrementos porcentuales del 1% calculados sobre el básico, además de una suma fija no remunerativa por agente bajo el concepto de Asignación Docente. Esta suma será de 10.000 pesos para quienes tengan hasta 11 años de antigüedad, 15.000 pesos para aquellos con entre 12 y 21 años, y 20.000 pesos para docentes con más de 22 años.

Un docente que percibió un salario inicial de 1.121.547 pesos en septiembre pasaría a cobrar 1.134.293 pesos en octubre y 1.147.039 pesos en noviembre. De esta manera, el aumento total del bimestre se ubicaría en torno al 2,3 %, según la propuesta presentada ayer.