Reforma laboral: Bullrich admitió que cometieron un «error» en la redacción del artículo de licencias por enfermedad

El polémico artículo del proyecto de reforma laboral que se tratará esta semana en Diputados, suma un nuevo capítulo. Luego de las críticas que recibió el escrito, la jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que el Gobierno cometió un error en la redacción del punto que modifica el régimen de licencias médicas dentro del proyecto.

La funcionaria aseguró que buscarán corregirlo antes de la votación en la Cámara baja con el objetivo de poder avanzar y convertirla en ley.

Reforma laboral: Bullrich admitió un «error»

«Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades«, remarcó Patricia Bullrich en una entrevista este 17 de febrero. En este sentido jefa del bloque de senadores libertarios reconoció que el error fue no haber marcado las diferencias entre enfermedades graves y leves.

Para justificar la equivocación, Bullrich comentó: «Te puede pasar en doscientos diez artículos que tiene la ley«. «Nos pasó porque tomamos la estructura de la vieja ley que no distingue entre un esguince y un cáncer«, añadió y aclaró: «El error fue no haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar«.

En la entrevista que le brindó a TN, la senadora defendió la necesidad de modificar la legislación actual sobre el mencionado punto y sostuvo que el esquema vigente favorece el ausentismo. También remarcó que la iniciativa tiene respaldo de múltiples sectores como «las pymes y los jueces».

«La recomendación del cambio del artículo 208 – de la actual ley 20.744-, a niveles de cómo esto se trata internacionalmente era un reclamo por la mafia de la litigiosidad y la mafia de los certificados», explicó.

El proyecto que logró la media sanción en la Cámara alta la semana pasada, establece que el trabajador percibirá el 50% o el 75% del salario durante el periodo de licencia por enfermedad no vinculada con la actividad laboral, en lugar del 100% que garantiza la ley vigente. El porcentaje dependerá de si la incapacidad surge por una actividad voluntaria y consciente o no del empleado.

El cambio de ese artículo obligará a que el proyecto regrese al Senado ya que los bloques de la oposición aliada no aceptaron que se pueda hacer por una ley complementaria o la reglamentación como aspiraba el oficialismo.

Con información de Infobae y Noticias Argentinas