Salarios judiciales en Neuquén: Sejun cambia de conducción y se define la última paritaria estatal

El sindicato de los empleados judiciales de Neuquén, Sejun, cambiará de autoridades con un acto convocado este miércoles y, entre los principales desafíos de la nueva conducción, aparece la discusión de la pauta salarial, la única que todavía no tuvo resolución en el Estado provincial en el inicio de 2026.

Santiago Alonso, quien asumirá como secretario general tras imponerse en las elecciones del año pasado, habló con Diario RÍO NEGRO y dijo que, aunque el traspaso de mando se hará mañana, ya se encuentra en funciones desde hace una semana, en acuerdo con la anterior gestión gremial.

Fuerte pedido por una recomposición salarial

El dirigente reconoció la preocupación por la cuestión paritaria y dijo que ya se le envió una nota al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que retomen las negociaciones después del último encuentro a fines del año pasado.

Como informó este medio, el ofrecimiento que acercó el máximo órgano judicial de la provincia, encargado de llevar adelante la discusión con el sindicato, fue similar al que acordó el Gobierno neuquino con los demás gremios estatales.

La propuesta se basó en una actualización trimestral por inflación durante el primer semestre del año y el pago de una asignación extraordinaria de $350.000.

Alonso aseguró que la intención de Sejun es lograr una recomposición de los ingresos y actualizar algunos ítems que permitan recuperar terreno frente a la inflación.

Según analizó el dirigente, el aumento de los precios que ocurrió a principios de 2024 nunca se reconoció por parte del Estado neuquino, lo que provocó un achatamiento de la pirámide salarial.

Señaló que, de presentarse una nueva oferta, la misma será enviada a un plenario y que recién allí se podrá unificar una postura hacia adelante.

La paritaria, sin embargo, no es la única inquietud del sindicato. Alonso manifestó que existen otros puntos que también movilizan a los trabajadores judiciales, motivo por el cual se encuentran a la expectativa de la convocatoria del TSJ luego del receso de verano.

Nuevas autoridades en Sejun: los horarios de este miércoles

La cita de este miércoles será a las 9:30, en la sede de Sejun sobre la calle La Rioja 486 de Neuquén.

Para impulsar la asistencia al evento, se dispuso un retiro voluntario de los lugares de trabajo a las 9:00, con regreso una vez que haya finalizado. También habrá transmisión en vivo para quienes no puedan acudir de manera presencial a través de los canales oficiales del sindicato.