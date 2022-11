Por allanamientos a una organización social, salieron a las calles de Roca a reclamar

Se vivió una mañana álgida en las calles céntricas de Roca. Un grupo de manifestantes nucleados en la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se apostaron -con pancartas y bombos- frente a la sede del Juzgado Federal para exigir el cese del «hostigamiento a la protesta social».

La concentración comenzó cerca de las 9:30 en Avenida Roca y Tucumán y media hora más tarde, se inició la marcha. En la protesta participó cerca de medio centenar de personas y tuvo como única parada el edificio judicial emplazado sobre calles España y San Martín.

«En todo el país la CCC se está movilizando porque hace un par de meses hubo 23 allanamientos en una de nuestras sedes en San Martín, Buenos Aires. Encontraron dos paquetes de yerba, fideos y nos acusaban que los estábamos vendiendo. No tienen argumentos, y encima filtran información de la investigación a los medios de comunicación«, detalló Nadia Ortiz, vocera de la CCC.

El reclamo en las calles fue pensado para mostrar solidaridad hacia los integrantes de la organización que se encuentran procesados en una causa iniciada en 2019 por la jueza federal Alicia Vence. Ese operativo judicial se realizó en julio y tuvo como saldo la confiscación de grandes sumas de dinero.

Desde la CCC negaron que esos montos tengan vinculación con la asociación y alegaron que se trató simplemente de «ahorros personales» de las personas allanadas. Particularmente, desde Roca, repudiaron la forma en la que la información fue difundida por los medios.

Los manifestantes esperan ser recibidos por las autoridades. Foto Daniel Quilodrán

«Ellos plantean que somos unos planeros, unos chorros y no ven el laburo que se hace en todos los barrios. Hoy acá hay expresiones de todas las localidades del Alto Valle, donde se trabaja con un montón de proyectos comunitarios y productivos. Me parece que nosotros no somos el problema, sino la solución«, enfatizó Ortiz.

La dirigente adelantó que van a permanecer por varias horas más frente a las oficinas del Juzgado Federal de Primera Instancia o al menos hasta que sean recibidos por las autoridades, a quienes se les intenta entregar un petitorio firmado.

«Exigimos que cese el hostigamiento a toda aquella persona que sale a exigir un derecho, porque si está en la calle es porque hay una necesidad», finalizó.