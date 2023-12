Quintriqueo le respondió a Figueroa: «Pueden hacer la revisión tranquilamente»

Rolando Figueroa asumió como gobernador de Neuquén este domingo y en su discurso habló sobre conflictos que atraviesan la agenda política. Uno de ellos es el famoso reclamo de trabajadores del ministerio de Desarrollo Social por pases a planta con irregularidades, que trajo consigo incontables manifestaciones. Por esto, el mandatario aseguró «vamos a revisar y auditar los pases a planta permanente del último año». «Pueden hacer la revisión tranquilamente», le respondió el secretario general de ATE en Neuquén, Carlos Quitriqueo en RIO NEGRO RADIO.

«Vamos a revisar y auditar los pases a planta permanente del último año y quien no cumpla con los requisitos se le revertirá su designación». Así lo aseguró Rolando Figueroa en su primer discurso como gobernador de la provincia.

La tarea ya había sido anunciada por el gobernador tras las elecciones PASO. El día después de ese domingo, demostró que la revisión de los pases a planta se encontraba en su lista de prioridades.

Se debe a que la demanda de los trabajadores de Desarrollo Social es de larga data que contempló manifestaciones y reuniones con el gobierno de curso. Sin embargo, es un reclamo que sigue vigente.

Los autoconvocados del ministerio denunciaban que se realizaron pases a planta permanente de personas que en su mayoría no trabajaban en el área y recategorizaciones injustificadas, mientras que otros empleados que entienden, sí las merecen, seguían esperando.

«La revisión la pueden hacer tranquilamente, no hay nada en cuanto a lo que podamos preocupar a nuestros compañeros que representamos», le respondió a Figueroa el secretario general de ATE, Carlos Quitriqueo. «Queremos darles tranquilidad, porque todos fueron en los procesos en el marco de las convenciones colectivas de trabajo».

El secretario del gremio explicó que los pases a planta «tienen que ver con la incorporación de compañeros que venían prestando servicio hace años en distintos sectores, lo que se hizo fue regularizar esa situación para poder enmarcarlo en la convención colectiva de acuerdo a la función que se realiza».

Quintriqueo le respondió a Figueroa acerca de que “Neuquén no tiene para pagar salarios” y un Estado “sobredimensionado”

Antes de su asunción como gobernador, en una entrevista exclusiva con Diario RIO NEGRO, Figueroa reveló que «la economía neuquina está pulverizada» , que se pagarán los aguinaldos con regalías anticipadas y que de cara a los sueldos del mes que viene, en la provincia de Vaca Muerta, aún no sabe cómo podrá abonarlos.» Hoy Neuquén no tiene para pagar salarios», aseguró.

Frente a estas declaraciones, el secretario general de ATE expuso «lo que se tiene que buscar es cómo se recuperan esos recursos que hoy no le están llegando a Neuquén». «Hay que buscar dónde están y no mirar el bolsillo de los trabajadores».

En su discurso como gobernador, Figueroa habló sobre un Estado «sobredimensionado». Acerca del empleo estatal, Quintriqueo señaló que «más del 98% del empleo público tiene estabilidad laboral».

«Excepto que sea por una sanción disciplinaria, no podría haber un despido. Mientras tanto, no puede haber y menos en masa», afirmó. «Si hay sectores que están sobredimensionados hay que buscar ese equilibrio de cómo se distribuye, pero no debe haber un reordenamiento con ajuste», detalló.

