Reclamo de FATE: cortaron la Panamericana y liberaron un carril tras un tenso cruce con Gendarmería

La protesta de trabajadores de FATE generó tensión este jueves en la Autopista Panamericana, a la altura de la calle Uruguay, cuando intentó interrumpir el tránsito en el ramal Tigre. La Gendarmería Nacional montó un operativo para evitar el corte total y se habilitó un carril hacia Capital Federal tras una tensa negociación.

Según informó Infobae, la medida estaba prevista para las 8, cuando columnas de empleados avanzaron por la calle Uruguay hacia la autovía. El objetivo era bloquear completamente la circulación en reclamo por el cierre de la fábrica y en rechazo a la reforma laboral.

Cierre de FATE y reforma laboral: operativo de Gendarmería por corte en la Panamericana

Al llegar al acceso, un cordón de Gendarmería se interpuso y advirtió: “Hay una resolución ministerial que dice que no pueden cortar, tienen que dejar habilitado, tienen que dejar liberada la traza”. Del lado de los manifestantes respondieron: “La situación está explosiva, no está para que anden montando provocaciones de esa manera”.

Una trabajadora expresó: “Estamos reclamando porque está cerrada la FATE, es una violación a los derechos incluso constitucionales. Estamos haciendo valer el derecho a la protesta, porque imagínate que 900 familias en la calle sin el pan para sus hijos, un día donde se está votando justamente leyes que son totalmente anticonstitucionales”.

Un empleado agregó ante el jefe del operativo: “Somos de FATE, estamos siendo atacados. Nos cerraron la fábrica. Tengo un hijo con discapacidad. Nos quedamos en la calle y vamos a tener que comer de la basura. No podemos soportar este atropello”.

Disturbios y gas pimienta en el Puente Pueyrredón durante otra protesta sindical. Foto: Infobae

El trabajador de FATE completó su descargo: “Nos echan con un papelito en la puerta. Nada, los mandaron los correos de un día para otro. A las 6 de la mañana empezaron los avisos. No podemos resistir así esta situación. Nos negamos a comer de la basura».

«Por eso tenemos que estar acá todos los trabajadores en un paro activo para voltear esta reforma esclavista, como ya lo está demostrando los que lo están haciendo en FATE”, agregó. Tras las negociaciones, se mantuvo un carril habilitado mientras continuaban las manifestaciones.

Disturbios en Puente Pueyrredón durante otra protesta sindical

En paralelo, se registraron disturbios en el Puente Pueyrredón, donde la Policía se enfrentó con manifestantes que avanzaban por Mitre y reprimió con gas pimienta. El episodio se dio también como parte de las protestas contra la reforma laboral.