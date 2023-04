Reclamo policial: no deja de endurecerse el reclamo salarial en la Policía de Río Negro

El conflicto policial por «salarios dignos» continúa en la provincia de Río Negro y se endurece. Tras hacer visible el reclamo en la Fiesta Nacional del Chocolate este fin de semana largo en Bariloche, los policías activos y retirados mantienen medidas de protesta en las comisarías.

«Sin policías no hay elecciones. Esto no es joda, señores del gobierno», lanzaron desde el organismo en medio de protestas y medidas de fuerza en Roca, Chichinales, Sierra Grande y varias localidades de la provincia. «Este 16 de abril no se vota sin un sueldo digno», aseguraron a través de sus cuentas oficiales del Consejo de Bienestar Policial y lo analizaron también en detalle en una entrevista con RIO NEGRO.

Fuentes que pidieron reserva de su identidad, aseguraron que «hay un 90% de adhesión al reclamo» pero que en cada regional evalúan la forma de manifestación.

Desde ese organismo policial que nuclea a policías activos y retirados, aseguraron que la adhesión al pedido de salarios dignos, condiciones laborales y el pago por Zona Austral supera al 90% pero «hay regionales que acataron medidas de fuerza y otras que no», explicaron.

En Semana Santa, los uniformados se apostaron en la ciudad andina para reclamar por su salario y «reivindicaciones de las condiciones laborales». Los dichos de la gobernadora Arabela Carreras y el intendente de Bariloche, Gustavo Genusso; provocaron que los efectivos endurecieran las medidas de fuerza.

«No somos diez como dice la gobernadora (Arabela Carreras)» fuentes del Consejo de Bienestar Policial

«Con las declaraciones que hicieron echaron leña al fuego. A partir de las 00 se plegaron las unidades de Roca, Bariloche y la Línea Sur. En Choele Choel están organizando una movilización y en Viedma empezó a las 10«, contó una agente a este medio.

Sobre las palabras de Carreras en relación con el número de policías disconformes, señalaron que la respuesta fue «un incremento de acampe y movilización».

Por otro lado, voceros del Consejo de Bienestar indicaron que Genusso debería ser mediador y no tratarlos como «desubicados», tal como los caracterizó en una entrevista radial.

Protesta en Chichinales. Foto: gentileza

«En algunas regionales hubo amenazas que logran contener al personal hasta hoy pero en otras llevan adelante un quite de colaboración o movilización como esta mañana en Viedma», expresaron.

En Chichinales y en Sierra Grande, también se llevan adelante medidas de fuerza con personal apostado en la vía pública.

Protesta policial en Sierra Grande. Foto: gentileza

A días de las elecciones

En medio de gran cautela y hermetismo, quienes dialogaron con RIO NEGRO analizaron que es «grave» que no arreglen con la policía en el marco electoral y a menos de una semana de las elecciones del 16 de abril.

Respecto a la continuidad de la protesta contaron que están esperando un anuncio por parte de los altos mandos de la policía durante las próximas horas. «Si ese anuncio tiene disconformidad, las medidas van a seguir», indicaron.