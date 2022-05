Hospitalarios forzaron un encuentro con Zgaib y Salud pagará mañana las sumas mal liquidadas

Acorralado e incómodo, así quedó el ministro de Salud, Fabián Zgaib, luego que los manifestantes de Asspur pudieron ingresar a la sede central del ministerio y quedaron cara a cara con el funcionario.

Después de la presencia hospitalaria en el ministerio, Salud confirmó oficialmente que “mañana, sábado 7 -a partir de las 0- se depositarán los montos de horas extras y guardias descontados por error en la última liquidación salarial”.

Ayer, el gobierno provincial había anunciado su pago para el martes. Ahora, la información oficial consignó que el “pago se realizó por planilla complementaria, tras un gran esfuerzo conjunto con el Ministerio de Economía, que permitió acelerar los tiempos administrativos”.

El reclamo de los trabajadores del sector se inició en el hospital Zatti, continuó frente a la sede de Salud -en principio cerrada- y tuvo su epílogo cuando pudieron ingresar y forzaron el encuentro con Zgaib quien tuvo que escuchar cada uno de los reclamos, ensayar algunas respuestas forzadas y comprometerse a un futuro diálogo.

«Tuvimos que subir y buscarlo en una oficina muy escondida» contó Marisa Albano, secretaria Adjunta de Asspur y agregó que «tuvimos que exigirle que salga y de respuestas» las que calificó como «muy obsoletas y se comprometió a llevarle los reclamos a la gobernadora y le pedimos que el lunes, que hacemos el acampe junto al resto de los referentes de los trabajadores de la provincia, poder aclarar las cosas que él dice ignorar» como «los kioscos con la plata de las horas extras que no llegan a los trabajadores».

«Le decimos a la gobernadora que no necesitamos un presupuesto aparte, hay millones de pesos en horas que no están llegando a los trabajadores, se lo dijimos al ministro en la cara que tenemos las pruebas de cómo destinan dinero a gente que no trabaja que no está en los hospital pero qué si son parte de Saslud, son parte del gobierno y se están llevando la plata de los trabajadores».

En ese sentido dijo que «el año pasado fueron 440 millones de pesos, somos 7.700 trabajadores y un 40% no hace guardias; la divisón es violenta, nos están mostrando el blanqueo del afano de la plata que le sacan a los trabajadores», enfatizó.

La dirigente valoró el forzado encuentro, el primero en un año y medio de planteos, al tiempo que ratificó el plan de lucha y la convocatoria para el acampe del próximo lunes en la plaza San Martín de la capital provincial.