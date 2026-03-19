Debate por coparticipación en Río Negro: Weretilneck no «tiene fecha» y la oposición legislativa pide sumar regalías mineras

El gobernador Alberto Weretilneck afirmó ayer que “no hay fecha” y se tomará “todo el tiempo” para la reforma de la distribución de recursos a los municipios.

Estas afirmaciones indican una revisión de sus plazos porque inicialmente preveía una definición a fines de marzo y envío a la Legislatura para su tratamiento en abril.

En Bariloche, el mandatario adelantó también otro llamado a todos los intendentes para un cierre, pero insistió en que la decisión será con “el consenso de todos los intendentes”.

A fines de febrero, en la reunión de apertura del debate, Weretilneck anunció volver a juntarse el 31 de marzo con el propósito de concluir el proyecto y enviarlo a la Legislatura para su tratamiento en abril. Esos tiempos parecen ahora aplazarse.

La ronda de discusiones regionales concluyó el martes en Cipolletti cuando la oposición legislativa incorporó otro elemento al debate: las regalías mineras.

La reforma impulsada por la oposición

La masa de coparticipación a municipios se compone de las asignaciones nacionales, los tributos provinciales y de las regalías, salvo las mineras, que se excluyeron en el 2023 por una legislación impulsada por la administración de Weretilneck.

La actual ley N° 5704 estableció la distribución de regalías mineras: un 50% para rentas generales; un 25% para “un fondo fiduciario de obras de infraestructura”; un 15% para municipios y Comisiones de Fomento del Área de Influencia; y un 10% para la secretaría de Minería.

La iniciativa parlamentaria fue firmada por los miembros de Vamos con Todos y, además, los legisladores Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti y Claudio Doctorovich, reunidos en Cambia Río Negro, que es la bancada no habilitada aún y alineada con el diputado Aníbal Tortoriello.

En los fundamentos, los parlamentarios explican que buscan una “mayor participación de los municipios en esos recursos”. El esquema propuesto se corresponde con un 50% para rentas generales, un 30% para los municipios y comisiones de fomento, de donde se extraigan los minerales, un 10% para los restantes y un 10% para el área de Minería.

El presidente de Vamos con Todos, José Luis Berros, remarcó que “si la actividad minera va a crecer y generar nuevas exportaciones, también debe crecer la participación de las comunidades en esos recursos. No tiene sentido que los municipios resignen fondos mientras la provincia avanza en proyectos mineros”.

El legislador recordó que la “reforma impulsada por el oficialismo se decidió de manera unilateral y terminó afectando a los municipios”.

El gobernador y los plazos de la reforma

“No tenemos fecha”, respondió Weretilneck al diario RIO NEGRO cuando se lo consultó sobre su estimación de la aplicación del nuevo régimen de coparticipación.

“Habrá -agregó- una evaluación y síntesis de lo receptado por parte de los intendentes. Siempre dije que no íbamos a perjudicar a ninguna ciudad, y se evaluarían los pros y los contras de la decisión. Nos tomaremos todo el tiempo y después veremos cuál es la decisión, que será con el consenso de todos los intendentes”.

En Bariloche, el mandatario también abordó la discusión por el reparto de las regalías. “Hoy -explicó- hay una tabla fija, desde hace cerca de 20 años. Esa tabla de porcentajes no refleja la realidad productiva actual en gas y en petróleo. Se busca fundamentalmente que lo que perciban los municipios productores se relacione directamente con lo que cada uno produce. Se está proponiendo un mecanismo para calcular, como la coparticipación, sin ánimo de perjudicar a nadie y siendo lo más serio y responsable”.

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