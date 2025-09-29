La Legislatura de Río Negro abre el debate para quitar una tasa judicial que percibe el gremio y Sitrajur se moviliza

La Legislatura se prepara para dar tratamiento a un proyecto de ley que elimina el cobro de una tasa judicial que está destinada al gremio y, por eso, Sitrajur lanzó un plan de lucha, que se iniciará este martes con retención de servicios.

El próximo jueves 2 habrá sesión y las comisiones comienzan a reunirse este lunes, con sus iniciales temarios.

Constitucionales prevé el análisis del expediente de la legisladora Elba Mansilla (Primero Río Negro) donde plantea derogar un artículo de la ley orgánica del Poder Judicial que establece el cobro del dos por mil (0,2%) de los montos de los juicios patrimoniales, contenciosos -que implican un conflicto entre dos o más partes- o voluntarios, en los que no hay conflicto, que se inicien en cada circunscripción judicial de la provincia.

La legisladora Yolanda Mansilla, autora del proyecto. Foto: Marcelo Ochoa

Esta discusión ya asomó en ocasión de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder y, en esa ocasión, el presidente de la bancada del ARI, Javier Acevedo adelantó el debate de las contribuciones que se le asignan al gremio y los colegios de Abogados con la fijación de tasas por el servicio de justicia.

Para Mansilla, la situación de los colegios es diferente. Afirmó que “tiene un fundamento jurídico porque el Poder Judicial manejaba inicialmente la colegiatura de los abogados y, luego, esas facultades fueron cedidas a los Colegios, que regulan la matriculación, controlan y sancionan. Ese resguardo profesional lo tienen los colegios y, por eso, el 2 por mil, además tienen capacitación o asesoramiento gratuito”.

En cambio, la legisladora remarcó que del pago al gremio no vuelve nada a la sociedad. Este aporte -agregó- “viene 2009 y provoca cierto rechazo cuando la gente quiere iniciar un juicio y, entre otros sellados, se debe realizar una transferencia al sindicato”.

Por su parte, Sitrajur anunció para este martes que cumplirá «retención de servicios» y retiro de los lugares de trabajo, con concentración a partir de las 11 en los tribunales de Viedma.

el secretario general de Sitrajur, Pablo Barreno consideró que “no es un ataque al sindicato, sino un ataque directo a los trabajadores judiciales” al explicar que esa “contribución “ que percibe el gremio la “utiliza para su obra social”. Remarcó que los “otros sindicatos estatales básicamente lo tienen” y aludió a un porcentaje asignado de la masa salarial para esas organizaciones.

El dirigente explicó que ese aporte “no es ni más ni menos que salario indirecto” y lo ejemplificó en la cobertura “al menos del 30%” cuando el Ipross “cubre el 7% de los medicamentos”. Además, entendió que “se ataca también la herramienta sindical”.