Sin respuesta al pedido de bono de fin de año, municipales de Bariloche copan el Centro Cívico

Los trabajadores municipales se reunieron hoy en asamblea en el Centro Cívico para exigir un bono de fin de año.

Los trabajadores municipales de Bariloche continuaron hoy en el Centro Cívico la asamblea realizada la semana pasada en la que resolvieron reclamar al intendente Walter Cortés un bono de fin de año de 500.000 pesos y otros 500.000 pesos de suma fija a pasar al básico con los haberes de enero y febrero.

La falta de respuesta del Ejecutivo municipal generó malestar entre los municipales que masivamente se sumaron esta mañana a la asamblea del gremio Soyem, donde se deliberó la situación y se definieron acciones para pedir respuesta inmediata a su planteo realizado el jueves pasado en la secretaría de Trabajo provincial.

Los municipales se declararon hoy en estado de asamblea permanente, mandataron a la conducción de Soyem a trasladarse a la delegación de Trabajo para “exigir una respuesta inmediata” del Ejecutivo y también acordaron concentrarse mañana jueves desde las 8 en Trabajo (ubicado en el Centro Administrativo Provincial), luego permanecer a modo de protesta en Moreno y Beschedt, y por la tarde sumarse a la marcha convocada por los gremios contra la reforma laboral.

La asamblea también votó hoy pedir la suspensión del aumento que aprobaron por unanimidad los concejales para la planta política, mediante el cual se duplicaron los salarios al modificar el método de cálculo.

Brenda Morales, secretaria general de Soyem, dijo que mantuvo una conversación informal con interlocutores del municipio que señalaron no tener los recursos para cumplir con los dos pagos, uno en bono y otra en suma fija a pasar luego al básico.

En la asamblea se escuchó malestar por declaraciones recientes del intendente Cortés que mencionó que un trabajador municipal en promedio tiene salarios de alrededor de 3 millones de pesos. “Acá la mayoría gana 1,4 millones o tal vez menos”, se quejó una de las oradoras.

El enojo también estuvo dirigido a los concejales en general por la aprobación del aumento de sus dietas en la última sesión. En medio de ese debate, vieron que llegaba el concejal Leandro Costa Brutten al edificio del Deliberante por lo que fue invitado a la asamblea a fundamentar el incremento salarial de la planta política. El edil tomó la palabra y remarcó que su apoyo a esa ordenanza partió del “concepto que todos son trabajadores, no hay diferencia según la condición de permanente, contratado o de la planta política”, afirmó.