Cambió un nombre y quedan atrás las tensiones entre empresarios y municipio de Bariloche

La incorporación de Eric Guzmán a cargo de la secretaría de Turismo de Bariloche -de manera temporal por la licencia del titular del área Sergio Herrero- significó una “oxigenación” para el sector empresario que valoró una nueva etapa de diálogo con el gobierno de Walter Cortés.

“La foto alcanzó y bastó, es un gesto de acercamiento, tenemos el problema en otro lado, en el tipo de cambio, no podemos estar buscándonos problemas nosotros acá”, resumió Néstor Denoya, presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche tras la reunión que una docena de referentes del sector privado mantuvo con Guzmán.

El funcionario municipal no es nuevo en el gabinete de Cortés porque es director de Relaciones Institucionales y hasta el momento no se ratificó su continuidad en Turismo. Pero para los empresarios ese cambio es una buena señal ya que mantenían rispideces con Herrero, quien tomó licencia médica a partir de los primeros días de diciembre y sin fecha precisa de regreso.

La convocatoria de Guzmán a una reunión en la municipalidad reunió a los titulares de las principales entidades empresarias como la Cámara de Turismo, con Denoya a la cabeza; la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica que conduce Martín Lago y la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina, con su presidente Leonardo Marcasciano. Además participaron otros referentes como Helgamaría Salvatelli, de Catedral Alta Patagonia, y Silvia Luzzardi, de la Asociación de Hoteles de Turismo, entre otros.

Referentes empresariales de Bariloche se reunieron y vieron con buenos ojos la figura de Eric Guzmán en Turismo. Gentileza

Denoya dijo a RÍO NEGRO que es una “oxigenación” el ingreso de Guzmán al área y afirmó que hay un compromiso del sector privado de “mirar para adelante” en pos de un objetivo común que es el impuslo turístico de Bariloche.

Destacó en este sentido que la ciudad está transitando la festividad de la Navidad, luego viene la participación en la Feria Internacional de Turismo en Madrid y en marzo la fecha del Mundial de Motocross, que es uno de los eventos deportivos más convocantes que regresa al circuito local.

Para el titular de la Cámara de Turismo el ingreso de Guzmán al frente “le va a venir bien al intendente porque nosotros somos de colaborar y queremos que nos vaya bien a todos, a los vecinos y a los que vienen”.

Marcasciano, de la Federación de Empresas, en la misma sintonía valoró el cambio de figura al frente de Turismo. “Hubo buena recepción, es una persona vinculada al sector empresario del esquí, tiene una mirada del mundo y del turismo amplia. Es una buena elección por parte del intendente”, destacó al referirse a Guzmán.

“Estamos alineados, mirando para adelante. La planteamos nuestra mirada y también le dijimos que puertas adentro podemos discutir pero ajustamos y vamos para adelante para beneficiar a la ciudad”, señaló Marcasciano.

Desde el municipio también se puso énfasis en la reunión mantenida por Guzmán con el empresariado y lo presentaron como un “respaldo” a la gestión en Turismo.

Se informó oficialmente que fue un encuentro de trabajo “para dialogar sobre el presente y las proyecciones del destino”, y que “se abordaron distintos aspectos vinculados al desarrollo del turismo en Bariloche, la promoción del destino y la importancia de sostener un trabajo articulado entre el sector público y el privado, con una visión compartida que fortalezca la actividad turística como motor económico de la ciudad”.