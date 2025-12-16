Una clínica de Bariloche volvió a cortar prestaciones al Ipross: esperan la firma del convenio

Sindicatos estatales de Bariloche reclamaron por las prestaciones cortadas en HPR a los afiliados al Ipross. Foto: Chino Leiva

El Hospital Privado Regional (HPR) de Bariloche volvió a cortar las prestaciones a los afiliados de Ipross, por segunda vez en el mes, y30.000 afiliados están pendientes de una resolución definitiva que la obra social provincial promete antes del viernes 19.

El HPR es el principal prestador de servicios de salud para los afiliados al Ipross por la amplia cartilla que ofrece en su sede central, por eso los gremios estatales volvieron este martes a reclamar plazos y respuestas a la obra social.

Según informó Ipross de manera oficial, “el viernes 12 de diciembre a las 17:30 recibió una comunicación del HPR notificando la suspensión de las prestaciones correspondientes a la cartera fija, fundamentada en la falta de formalización administrativa del nuevo convenio”.

La primera semana de diciembre surgió un problema similar, con corte de prestaciones, y se anunció el acuerdo del nuevo convenio, pero el sanatorio siete días más tarde tomó la decisión de cortar el servicio para exigir agilidad en la firma del acuerdo. También, según admitió la delegada local de Ipross, Lorena Cerda, ante los dirigentes gremiales, existen dos pagos pendientes correspondientes al mes de noviembre, que se cancelarán esta semana.

El convenio de Ipross y HPR está en la etapa administrativa final

Ipross informó que “el expediente de formalización del nuevo convenio se encuentra en su etapa administrativa final, actualmente en la Fiscalía de Estado, y se estima que se completará dicha formalización antes del viernes 19 de diciembre”. Remarcó que se trata de la vía administrativa habitual que es conocida por el prestador.

También la obra social indicó que “los valores económicos del convenio fueron expresamente acordados entre las partes el día 5 de diciembre de 2025, instancia en la que se restablecieron las prestaciones que habían estado suspendidas desde el 1 de diciembre”.

En Bariloche, dirigentes gremiales de ATE, CTA Autónoma, Unter, CTA de los Trabajadores y Soyem se presentaron en la oficina del Ipross para pedir respuestas y mantuvieron un diálogo con la delegada que transmitió las gestiones que se realizan en pos de solucionar la cobertura con HPR e IMI en las próximas 48 horas.

Casos urgentes se analizan y guardias por San Carlos

La delegada indicó que para guardias los afiliados pueden acudir al sanatorio San Carlos, que garantiza esa cobertura al Ipross y también está vigente el convenio con el Colegio Médico. En tanto, en Fundación Intecnus se realizan algunas prestaciones en casos urgentes que no puedan ser trasladados.

También la obra social analiza los casos más urgentes o de cirugías programadas que ya tienen todos los insumos requeridos para evitar la pérdida de esos turnos, mientras que el resto de las prestaciones que se practiquen mientras la obra social está cortada en HPR se debe gestionar el reintegro “a valor Ipross”.

Los gremios señalaron una afectación mayúscula a los afiliados de toda la jurisdicción que se atiende en Bariloche, que suman unos 30.000, según precisaron y cuestionaron la falta de agilidad en las soluciones.

También apuntaron a una sobrecarga en el hospital público “que impacta porque esto explota por todos lados, hay una situación grave en la salud en general en Bariloche”, señaló Patricia Molina, referente de la CTA Autónoma y trabajadora del hospital quien sumó los problemas registrados en Unión Personal (la obra social de los estatales nacionales) y PAMI.