En coincidencia con la finalización del paro por 48 horas de la Unter, Asspur cumplió ayer una jornada de protesta de 24 horas que, en Viedma, que incluyó una movilización con intervenciones en distintos organismos públicos.

La columna que marchó desde el hospital Zatti no pudo ingresar a la sede del Ministerio de Trabajo, pero sí lo hizo en la Legislatura y en la cartera de Salud, donde volvieron a manifestar su rechazo al último aumento acordado entre el gobierno y los gremios estatales que «son arreglados en circos mediáticos», aseguró Marisa Albano, secretaria Gremial de la entidad.

La dirigente criticó que no hayan podido ingresar a Trabajo porque «algunas instituciones están cerradas para los trabajadores públicos de la provincia» y marcó «la irresponsabilidad y la falta de cintura de nuestros gobernantes y funcionarios. No nos sorprende y nos da vergüenza».

«El manoseo y la violencia que sentimos en estas situaciones hace que tengamos que salir a la lucha y a la calle» dijo Albano y enfatizó que «en esta época que no te reciba un gobernante, un legislador o un ministro, es no tener palabra; porque nos sentamos en una mesa de salud y nos prometieron una segunda reunión y se escudan que los otros sindicatos no los dejan».

«El gobierno le echa la culpa a ATE», al tiempo que reconoció que «estamos desgastados» porque «cumplimos con nuestra jornada laboral y después tenemos que salir con el bombo. Es algo natural, lo que no es natural es la irresponsabilidad del gobierno provincial».

Albano reconoció que podrían cambiar las estrategias de reclamo porque «deberían pagar ellos (por los funcionarios) y no nuestros pacientes» y dijo que no hay ningún diálogo con el gobierno.

Por último anticipó que el congreso extraordinario de Salud Pública se realizará en Viedma el 31 de este mes, con la presencia de los máximos dirigentes de Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) y delegados de Asspur de toda la provincia.