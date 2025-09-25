Tránsito complicado en Añelo por la asamblea de Petroleros: piden circular con precaución entre las rutas 7 y 17

El tránsito en Añelo comenzó con una jornada de jueves complicada. Debido a una asamblea del Sindicato de Petroleros, la Policía de Neuquén montó un operativo de seguridad para evitar siniestro y controlar la circulación de vehículos. Solicitaron a los conductores manejar con extrema precaución en el sector de las Rutas Provinciales 7 y 17, corredor central de Vaca Muerta.

El Coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Interior Añelo, comisario inspector, Julio Muñoz, en diálogo con Diario RÍO NEGRO confirmó que el operativo especial comenzó esta mañana. Explicó que a las 10 está programada una asamblea en el camping de Petroleros Privados ubicado en el kilómetro 175 de la Ruta 17 y debido a esto, desde temprano se registró una «gran afluencia de vehículos».

Debido a que es un corredor transitado de Vaca Muerta, montaron un operativo de seguridad para poder controlar la circulación de vehículos. «Se estima concurrencia de 20 mil personas», resaltó.

