El ministro de Salud de Neuquén sobre el caso de tuberculosis en Junín de los Andes: «No hay un aumento explosivo de la patología»

Martín Regueiro, ministro de Salud se refirió al caso de tuberculosis que hubo en Junín de los Andes. Señaló que no hay en la provincia «un aumento explosivo de casos» y destacó que es una patología donde es importante la vacunación. Por otro lado, mencionó datos del sistema público sobre inversión y señaló que hoy hay «récord históricos» de cantidad de médicos.

Escuchá a Martín Regueiro, ministro de Salud de Neuquén, en RN Radio:

Cuántos casos se confirmaron de tuberculosis: hubo un caso en Junín de los Andes

En las últimas horas se confirmó un caso de tuberculosis en Junín de los Andes. Desde el equipo directivo y de epidemiología del hospital local especificaron que se llevaron a cabo «todas las acciones» a fin del resguardo del paciente «y sus contactos estrechos».

Regueiro amplió en diálogo con Panorama Informativo que se trata de un caso «con diagnóstico clínico». Indicó que es «una patología que vino aumentando a nivel nacional. El año pasado hubo 80 casos en toda la provincia. Este año tenemos 49. No hay un aumento explosivo. Lo más importante es vacunarse ya que el riesgo de complicaciones severas baja circunstancialmente pero no es para alarmarse», sumó.

Martín Regueiro habló de «récord históricos» de médicos en Neuquén

El ministro hizo un repaso por algunos números en la provincia del sistema público. Amplió que el presupuesto del año pasado fue de 200 mil millones y «este año es de 837 millones, y ya pedimos aumento».

Comentó que el tomógrafo del hospital Heller se «compró con fondos de recupero» y ejemplificó que también se aplicó para el nuevo centro de salud de Picún Leufú.

Mencionó que esta semana se entregaron 12 ambulancias en la provincia. «Teníamos una crisis muy importante en ambulancia. Hoy el escenario cambió», señaló.

Anunció que el sábados se inaugurará la remodelación del hospital de Villa Pehuenia y se entregará una ambulancia en Aluminé.

Regueiro dijo que del total de atenciones, el 71% hace uso del sistema público de Salud, según relevamientos del ministerio.

Además dio un panorama sobre cantidad de profesionales. En 2020, había 1424 médicos dentro del sistema. Cuando inició su gestión eran 1680 y hoy son 1772 médicos. «Estamos en récords históricos», destacó. Agregó que si se compara entre part time y full time, «en 2020 había 33% de part time y hoy es de 21,3%».

El ministro además se refirió al anuncio que se hizo de un hospital materno infantil de Neuquén. Aclaró que no implica una construcción de un nuevo edificio, sino de una reconfiguración en el hospital Castro Rendón. «Hay que tener un hospital que tenga mayor complejidad, no emulando el Garrahan, pero si que evite muchas derivaciones», dijo el funcionario.