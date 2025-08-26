Sólo una oferta recibió Unter para obras de infraestructura en los loteos de Viedma y Roca

En Viedma el predio tiene 10 hectáreas y cuenta con red de agua y cordones cuneta. Foto: archivo/Marcelo Ochoa.

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) sólo recibió una oferta correspondiente a una de las cuatro licitaciones que se abrieron este lunes para distintas obras en los loteos ubicados en Viedma y Roca.

Las obras están contempladas en el Programa Provincial de Infraestructura, Ley 5363, a través del Fondo Habitacional Docente.

En Viedma el predio consta de diez hectáreas, cuenta con la red de agua y los cordones cuneta y se licitó la red eléctrica pero quedó desierta por la falta de oferentes y se realizará un nuevo proceso licitatorio.

En Roca fueron tres los llamados, para las redes eléctrica y de agua y para los cordones cuneta.

Dos no recibieron ofertas y sólo una empresa se presentó en la licitación N° 4/25 que corresponde a la ejecución con provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias de la red de agua potable con un presupuesto de 116 millones de pesos y un plazo de ejecución de 180 días.

La oferta correspondió a la empresa OBSA SRL por 90,5 millones.

El acto se realizó en la seccional Viedma y contó con las presencias de la secretaria General de Unter, Silvana Inostroza; el secretario Adjunto, Gustavo Cifuentes; la Secretaria Gremial y de Organización, María Castañeda; el secretario de Acción Social, Martín Preciado; el vocal Gremial en el Consejo Provincial de Educación, Marcelo Nervi; y en representación del Ministerio de Educación y Derechos Humanos el subsecretario de Asuntos Legales, Héctor Kucich.