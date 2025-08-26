Sólo una oferta recibió Unter para obras de infraestructura en los loteos de Viedma y Roca
Poco interés en el Programa Provincial de Infraestructura que se financia con el Fondo Habitacional Docente.
La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) sólo recibió una oferta correspondiente a una de las cuatro licitaciones que se abrieron este lunes para distintas obras en los loteos ubicados en Viedma y Roca.
Las obras están contempladas en el Programa Provincial de Infraestructura, Ley 5363, a través del Fondo Habitacional Docente.
En Viedma el predio consta de diez hectáreas, cuenta con la red de agua y los cordones cuneta y se licitó la red eléctrica pero quedó desierta por la falta de oferentes y se realizará un nuevo proceso licitatorio.
En Roca fueron tres los llamados, para las redes eléctrica y de agua y para los cordones cuneta.
Dos no recibieron ofertas y sólo una empresa se presentó en la licitación N° 4/25 que corresponde a la ejecución con provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias de la red de agua potable con un presupuesto de 116 millones de pesos y un plazo de ejecución de 180 días.
La oferta correspondió a la empresa OBSA SRL por 90,5 millones.
El acto se realizó en la seccional Viedma y contó con las presencias de la secretaria General de Unter, Silvana Inostroza; el secretario Adjunto, Gustavo Cifuentes; la Secretaria Gremial y de Organización, María Castañeda; el secretario de Acción Social, Martín Preciado; el vocal Gremial en el Consejo Provincial de Educación, Marcelo Nervi; y en representación del Ministerio de Educación y Derechos Humanos el subsecretario de Asuntos Legales, Héctor Kucich.
Comentarios