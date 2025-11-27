Amplia victoria de ATEN en las elecciones del Consejo de Educación en Neuquén: los resultados

La lista del gremio ATEN se impuso por amplia mayoría en las elecciones para definir a los representantes del personal docente en el Consejo Provincial de Educación que se celebraron ayer en Neuquén.

Con una participación que rondó el 70%, la nómina gremial triunfó por sobre la que impulsaba el Gobierno provincial en todas las categorías que se votaron este miércoles.

Los docentes debían elegir las vocalías de Nivel Inicial, Primario, Especial y Adultos; de Nivel Medio, Técnico y Superior; las Juntas de Clasificación y la Junta de Disciplina del CPE.

Elecciones en el Consejo de Educación de Neuquén: los resultados provisorios

De acuerdo a los datos escrutinio provisorio a los que accedió Diario RÍO NEGRO, la lista de ATEN ganó por 78,19% a 20,81% para la vocalía de Nivel Primario.

También lo hizo en la de Nivel Medio (78,35% a 21,65%), en la Junta de Clasificación de Nivel Primario (79,09% a 20,91%), en la Junta de Clasificación de Nivel Medio (77,21% a 22,79%), en la Junta de Clasificación de Nivel Adultos (67,87% a 32,13%) y en la Junta de Disciplina (78,13% a 21,87%).

Esos resultados no incluían a la tarde de este jueves la modalidad del voto por sobre, empleada en las escuelas rurales del interior. De todas formas, ante la consulta de este medio, desde el CPE indicaron que la cantidad de sufragios por contar no era suficiente como para modificar la tendencia.

La votación, que era obligatoria, se realizó ayer de 8 a 18. En total se habían dispuesto 108 mesas en escuelas urbanas y otras 97 en establecimientos rurales.

Los cargos sometidos a voto tienen una duración de cuatro años y representan al personal docente en los principales órganos de decisión del Consejo de Educación, encargado de gestionar el sistema educativo de la provincia.

