Paritaria docente en Neuquén: ATEN definirá en asamblea los aumentos por IPC que propuso el Gobierno

Este jueves el Gobierno de Neuquén convocó a los gremios de la administración pública para debatir la paritaria salarial para el 2026. Como novedad surgió la vuelta del IPC para actualizar los sueldos. El gremio docente ATEN anunció que definirá si aceptará o no a través de asambleas.

La propuesta de la provincia consiste en aplicar actualizaciones salariales que se calcularán como una media ponderada del 50% del Índice de Precios al Consumidor elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, y el 50% del índice elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los períodos de actualización serían los meses de abril y julio del 2026. El Gobierno detalló que para la actualización del mes de abril se considerará el salario del mes de marzo 2026 al que se le aplicará las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo.

Asimismo, en la actualización siguiente se aplicará la variación del trimestre inmediato anterior (abril, mayo y junio) sobre el salario conformado en actualización realizada en el mes de abril.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, indicó que van a convocar a asamblea en toda la provincia para «garantizar la mayor participación» de los afiliados y así «analizar lo propuesto y resolver su rechazo o aceptación».

Altas expectativas del Gobierno de Neuquén para cerrar las paritarias

Al término de los encuentros, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, sostuvo que tomaron los requerimientos de los sindicatos estatales con el fin de llevar «un mensaje de tranquilidad» a los vecinos de la provincia.

En este sentido explicó que el esquema propuesto se desarrollará en el primer semestre del 2026 y que a mediados de año se retomarían las instancias de negociación para el siguiente semestre.

Desde el gobierno quieren tener «prudencia» para ver «cómo se comportan todas las variables económicas en el país» y así fijarse «de qué manera nos impactan a nivel presupuestario en la provincia» para poder «cerrar una paritaria que en definitiva podamos honrarla y cumplirla en tiempo y forma».

«Nuestra expectativa en ese sentido es alta y entendemos que las organizaciones sindicales comprenden el contexto que estamos viviendo a nivel país. Esperamos que haya un acompañamiento y ojalá podamos cerrar la paritaria en el transcurso del corriente mes de diciembre”, resaltó Tobares.

Por su parte, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, amplió que esperan que la semana que viene se pueda «seguir con el diálogo con cada uno de los representantes” después de que los gremios tomen alguna definición por asamblea.