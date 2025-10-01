Suman tres denuncias por violencia de género y laboral contra el director del hospital de Bariloche

ATE expuso ante la prensa que hay tres denuncias por violencia laboral y de género contra el director del hospital de Bariloche. Foto: Chino Leiva

La denuncia de una médica del hospital Ramón Carrillo por “persecución” y “maltrato” contra el director Víctor Parodi se convirtió en el tercer hecho de similares características en una semana que se denuncia de manera pública y judicial.

El gremio ATE fue el encargado de informar la situación y remarcó que se suman tres denuncias de “trabajadoras mujeres” del hospital por “violencia laboral, maltrato y violencia de género”.

Parodi es un médico de carrera del hospital de Bariloche que asumió por segunda vez como director del Ramón Carrillo en octubre del año pasado, cuando asumió el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, luego de que el exdirector Leonardo Gil pasó al ministerio como secretario de Salud. Antes había sido director entre 2012 y 2014.

El médico, con más de 30 años de trayectoria en Salud Pública, el viernes pasado, luego de las primeras denuncias que se hicieron pública por parte de ATE, participó de la visita que el ministro hizo en la ampliación del nuevo edificio del hospital.

Las denuncias en la Comisaría de la Mujer y Justicia

Los primeros hechos que se hicieron públicos el 22 de septiembre tuvo como denunciantes a dos dirigentes de ATE, trabajadoras del hospital, quienes indicaron que el médico se dirigió hacia ambas de una “manera inapropiada” en un pasillo del edificio sanitario. Enumeraron que registran hechos de “desconocimiento de licencias”, “desconocimiento de franquicias gremiales” y “persecución” a delegados sindicales y mujeres.

Esos dos hechos, fueron denunciados en la Comisaría de la Mujer y en una de las Cámaras del Trabajo de Bariloche, y además se informó de manera interna al área de Recursos Humanos.

Patricia Reinahuel, secretaria general de ATE Bariloche, anunció hoy ante la prensa la nueva denuncia de una trabajadora que “ayer estaba con mucha angustia por la persecución sistemática que lleva, que no ha parado en estos días, la notificó en sacarle las guardias y eso indica que hay violencia económica hacia la compañera”, afirmó.

Reinahuel afirmó: “Como mujeres trabajadoras sufrimos la violencia día a día” y remarcó que cuando asisten a sus trabajos en el hospital “nos encontramos con un director violento que no nos contesta o cuando nos encuentra nos maltrata, nos señala con el dedo”.

La dirigente, quien dijo que acompañan la denuncia otras organizaciones sectoriales como Asspur y ATP del hospital, afirmó que el ejercicio de la violencia denunciada por parte del director es “hacia las mujeres trabajadoras” y señaló que en los últimos días se sumaron experiencias de trabajadoras que no han denunciado por tener temor.

Reinahuel dijo que hasta el momento se espera que el área de Recursos Humanos del hospital convoque a las denunciantes y “aplique el protocolo para que por lo menos no nos crucemos con el compañero trabajador, el director Víctor Parodi por los pasillos porque la verdad que hay compañeras con miedo”.

La dirigente remarcó que el protocolo de la institución ante hechos de violencia de género es de “protección” hacia las trabajadoras y hasta el momento no se instrumentó. “La violencia hacia las mujeres en las instituciones públicas se tiene que frenar”, enfatizó.