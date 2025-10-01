Paro de Unter: movilizaciones y protestas en Río Negro, con fuerte reclamo por salarios y licencias

La concentración se realiza frente a las oficinas de la empresa Dienst. Fotos: Marcelo Ochoa.

Unter cumple este miércoles el primer día de paro de las tres jornadas definidas en el último Congreso y se movilizó en cada seccional y ciudades principales de Río Negro, con fuerte reclamo por los salarios y las licencias.

Los docentes admiten un alto nivel de acatamiento al paro a pesar de que el Gobierno activó el botón de presentismo para que los trabajadores declaren si asistieron a sus puestos laborales a los fines de aplicar el descuento por el día de paro a quienes adhirieron.

En Viedma el reclamo fue frente a la consultora Dienst

Docentes de Viedma y General Conesa se manifiestan este miércoles frente a la sede de la empresa Dienst en la capital provincial, en el marco de la primera jornada de paro resulta por el último Congreso Extraordinario del gremio.

Además, tienen previsto la realización de una olla popular como parte de las medidas de protestas definidas por la seccional local de Unter. El lugar elegido fue la sede de la empresa privada encargada de controlar el ausentismo de los empleados públicos provinciales, fuertemente criticado por el sector desde su puesta en marcha.

El gremio fijó la pasada semana un paro de actividades de 24 horas para hoy y otro de 48 horas para la próxima semana, en reclamo de mejoras salariales que impacten en los ingresos de los docentes.

Con las medidas ya definidas en la víspera el gremio participó de un nuevo encuentro paritario con las autoridades de Educación pero rechazó el ofrecimiento oficial porque «no responde a las necesidades urgentes planteadas» como así tampoco «contempla el deterioro sostenido del poder adquisitivo».

Para Unter «se replicaban en la provincia las políticas de ajuste que aplicaba el gobierno nacional».

En el Alto Valle hubo varias protestas de Unter

En distintas localidades del Alto Valle, los docentes realizaron hoy movilizaciones para visibilizar sus reclamos salariales y laborales. Las protestas se llevaron a cabo en Cipolletti, Roca y Allen, con diversas acciones en cada ciudad.

En Roca, la concentración comenzó a las 9:30 en la sede local de Gelonch y San Juan, y luego se realizó una caravana hacia el edificio de auditorías médicas en Italia y Gadano, donde llevaron adelante un banderazo. Posteriormente, planificaron continuar hacia el Ipross y la coordinación local.

En Allen, los docentes «se solidarizaron» con los trabajadores municipales y se sumaron a las medidas de lucha que llevan adelante en las inmediaciones del municipio. La secretaria adjunta de la seccional de Allen, Avilez, explicó que la concentración se enmarca en un paro definido en el Congreso de Unter y en apoyo a los trabajadores municipales. “Hoy nos concentramos frente al municipio acompañando a los trabajadores municipales que también están en lucha. Lamentablemente, el gobernador nos ofrece un 1% y sumas en negro que afectan nuestro ingreso y no nos permiten vivir dignamente”, señaló.

Docentes se sumaron a los municipales de Allen en el primer día de paro de la Unter. Foto; Juan Thomes

En Cipolletti, la concentración tuvo como punto de encuentro la plaza San Martín a las 10, con intervenciones como radio abierta y feria autogestiva. Entre los reclamos se destacaron un mayor presupuesto para educación, salarios dignos, en contra de las auditorías médicas y mejores condiciones laborales.

«Los docentes debemos hacer malabares para llegar a fin de mes y el gobernador se nos burla dándonos un provocador bono que sólo son migajas. Continúa pagándonos más del 60% del salario de manera no remunerativa», remarcaron desde el gremio.

Bariloche con fuerte reclamo: «Hay impaciencia y enojo»

En Bariloche el gremio Unter concentró en su seccional con una fuerte y ruidosa protesta acompañados por la seccional local de ATE, que también cumple un paro hoy. Luego movilizaron juntos hacia las oficinas de la consultora Dienst, que controla las licencias, donde taparon la fachada con carteles que reflejaban testimonios reales de docentes a quienes le rechazaron distintos tipos de licencias.

Unter movilizó desde la seccional de Bariloche a la sede de Dienst en la ciudad andina, en su primer día de paro. Foto: Chino Leiva

«La situación está muy caliente, hay un fuerte nivel de impotencia y de enojo», graficó Adriana Lizaso, la secretaria general de UNter Bariloche que encabezó la protesta y afirmó que este primer día de paro tiene entre un 85 y 90% de adhesión en la ciudad cordillerana.

La dirigente señaló que el aumento del 1% ofrecido ayer en paritaria «significa entre 1.800 y 2.000 pesos porque los básicos de los docentes son muy bajos» y afirmó que en la última oferta «hubo un retroceso porque es por agente y no por cargo».

Adriana Lizaso, secretaria general de Unter Bariloche, encabezó el reclamo frente a Dienst. Foto: Chino Leiva

Indicó que la decisión de protestar frente a la consultora, que en Bariloche está ubicada en la calle Mitre junto a otra empresa médica de control de licencias que tercerizó la municipalidad, se debe al malestar de los docentes por el permanente recorte de licencias. «Los docentes tenemos una resolución de 1998 que tiene una fuerte protección a la salud del trabajador pero el Gobierno ataca estos artículos, lo que hace es desproteger la salud de los trabajadores».

Lizasi cuestionó que actualmente, con el nuevo esquema de control, «un embarazo de riesgo es considerado una enfermedad» y también hay «exigencias absurdas como por ejemplo que el docente debe dar aviso, si está internado y no puede ni hablar cómo va a dar aviso previo», cuestionó.