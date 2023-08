Sumas fijas a estatales: primeras decisiones en el gobierno de Río Negro

Río Negro no prevé, por ahora, abonar la suma fijas anunciadas por Nación y se ajusta a lo pactado en las paritarias. Las provincias y los municipios fueron invitados por el ministro de Economía de Nación, Sergio Massa para adherir al pago de 30.000 pesos en septiembre y de 30.000 pesos en octubre como suma fija no remunerativa y “absorbibles” en las paritarias.

Previamente, el gobierno rionegrino había aceptado reunirse con los gremios estatales frente a su reclamo de inmediatas correcciones salariales frente al incremento de los precios por la devaluación del peso.

Las organizaciones sindicales solicitaban paritarias, pero la propuesta gubernamental se concentró en reuniones previas, este martes, por la tarde.

El Jefe de Gabinete, Pablo Zúcaro y la titular de la Función Pública, Liliana Arriaga recibirán a los representantes de ATE y de UPCN, sus paritarios Rodrigo Vicente y Luis Rosas, respectivamente.

Las autoridades de Educación y de Unter se reunirán este martes, pero no ocurrirá en un ámbito paritario. Foto: Archivo

En Educación, el ministro Pablo Núñez se juntará con la conducción de Unter, encabezada por Silvana Inostroza.

Para el trimestre junio-agosto existe acuerdos por una suba en el período del 23%, iniciado en el primer mes con un 6%, seguido con un 8% en julio y se completará con un 9% para los próximos haberes.

La administración rionegrina entiende cerrado este trimestre y quiere discutir las correcciones en las paritarias ya convocadas para la segunda quincena de septiembre, tras conocerse el dato oficial de inflación de agosto por parte del Indec.

Los anuncios de Massa y su invitación a las provincias para pagar las sumas fijas parece -por ahora- no haber modificado nada.

El ministro de Economía de Río Negro, Luis Vaisberg hizo su primera evaluación.

“Las liquidaciones de agosto ya están cerradas. La Provincia todavía no tuvo ningún impacto en sus ingresos por la devaluación. Por ahora, no hay decisión con las sumas fijas y se evaluarán en las próximas paritarias, igualmente los gremios no vienen aceptando ese mecanismo, pero se discutirá con ellos en paritarias”, explicó el funcionario a RIO NEGRO.

La semana pasada, el Jefe de Gabinete había anticipado que Río Negro no se sumaría a las alzas salariales que anunciaría Massa, que después comprendió a los estatales nacionales con convites a las provincias y los municipios.

Ese funcionario, como Vaisberg, aludió a los tradicionales rechazos sindicales de las sumas fijas. Pero, en esta ocasión, la Unter -según Inostroza- acepta evaluarlas si existe tal ofrecimiento del gobierno, considerando lo excepcional del momento.

La decisión nacional tiene un corte de pago y lo representa que llega a los haberes netos de hasta 400.000 pesos.

