Unter Bariloche rechaza los bonos propuestos por el gobierno provincial

De no convocar a paritarias, la seccional Bariloche propone un paro para el viernes. Foto: archivo

La Unter Bariloche rechazó la propuesta de dos bonos de 45 mil pesos por parte el gobierno para septiembre y octubre. La decisión se tomó durante la última asamblea del gremio y así será expuesto en el congreso de Río Colorado previsto para este lunes.

«Nuevamente nos encontramos con cifras que vienen a engrosar lo no remunerativo y lo no bonificable. Llevamos una larga lucha para mejorar la calidad del salario y claramente, no es de esta forma», expresó Adriana Lizaso, secretaria general de Unter Bariloche.

Reconoció que si bien aceptaron el bono de 60 mil pesos, en dos pagos, dispuesto por el gobierno nacional, «admitir otro bono es instalar una práctica que no queremos pese a estar en una coyuntura compleja«.

«Lo que sentimos -advirtió la dirigente gremial de Bariloche- es que el gobierno nos vuelve a poner de rodillas por el alto nivel de precarización salarial que tenemos. Si empezamos con bonos cada dos meses y vemos cómo lo incorporamos al salario, es una intervención paupérrima».

En la asamblea, también se dispuso un pedido de recomposición salarial del 30% y la necesidad de un llamado «urgente» a paritarias para este jueves. En caso de que el gobierno no acceda, la seccional Bariloche propuso un paro por 24 horas para este viernes.

«El porcentaje de recomposición salarial debería ser mucho mayor dada la inflación y la devaluación. El miércoles hicimos un relevamiento de precios en supermercados y la canasta básica alimentaria del Indec, a nosotros nos dio 290 mil pesos en Bariloche para una familia tipo», especificó Lizaso.

«A eso sumamos la situación de los alquileres. Otro relevamiento en limpieza y elementos de higiene personal que nos da 80 mil pesos. No hablamos de transporte, recreación ni salud . El Ipross también deteriora nuestra salario. Por todo esto, no podemos aceptar un bono», concluyó.