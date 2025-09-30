Unter vuelve al paro en Río Negro este miércoles: protestas y descuento anunciado por el Gobierno

Unter inicia su plan de lucha, de tres días de paro, con protestas en Dienst en algunas ciudades de Río Negro. Archivo

El gremio de los docente de Río Negro, Unter, inicia su plan de lucha este miércoles 1 de octubre luego del rechazo de las últimas ofertas salariales realizadas por el Gobierno y tras la paritaria de este martes en la que la provincia realizó una propuesta mixta de porcentaje y suma fija para los salarios de octubre y noviembre.

El sindicato realizará acciones en cada seccional, con protestas, concentraciones, movilizaciones y conferencias de prensa para exponer el reclamo del sector que plantea una mejora salarial.

Mientras Unter prepara su paro, que tendrá continuidad la próxima semana con otras 48 horas de huelga el 6 y 7 de octubre, el ministerio de Educación anunció este martes, luego de la paritaria que se cerró sin ningún tipo de acuerdo, que aplicará los descuentos a los docentes que adhieran a la medida de fuerza.

Habrá descuento del día de paro y botón de presentismo

Para eso, el Gobierno volvió a habilitar el botón de presentismo en el sitio web oficial de Educación en el módulo «Trámites y Consultas» donde figura el lema «¡Quiero informar que estoy presente!». Ese botón estará habilitado a partir de la medianoche.

«Esta funcionalidad estará visible para el usuario luego de colocar sus datos personales y acceder a la sección respectiva, sobre la parte superior de la pantalla», detalló el ministerio en un comunicado de prensa difundido esta tarde. Indicaron además que los docentes «deberán indicar asistencias, más allá de tener o no carga horaria ese día o tener el cargo relevado».

El trabajador de la educación debe informar dónde cumplión funciones este miércoles, en caso de no adherir al paro.

Protestas de Unter en cada ciudad

Las protestas de Unter en el primer día de los tres de paro definidos en el último Congreso Extraordinario serán en cada ciudad.

En Viedma, la capital provincial, el sindicato docente concentrará a las 10:30 frente a la oficina de la empresa Dienst, que es la consultora que controla las licencias por enfermedad. La convocatoria invita a una olla popular y menciona a modo de pregunta «¿te dan bronca los descuentos por enfermedad?».

En Roca el gremio concentra a las 9:30 en la seccional; en Allen marcharán al municipio en apoyo a los trabajadores municipales que mantienen un plan de lucha desde hace varias semanas; y en Cipolletti concentrarán en la plaza del centro de la ciudad a media mañana.

En Bariloche, la seccional tendrá una conferencia de prensa a las 10:30 en su seccional y desde allí marcharán a la oficina de Dienst, que está ubicada en la calle Mitre. Luego regresarán a la sede gremial para realizar una asamblea.