Unter va al paro por 48 horas en Río Negro y el Gobierno ratifica descuentos a docentes que adhieran

Este martes 17 y miércoles 18 de junio no habrá clases en las escuelas públicas de Río Negro por un paro de 48 horas convocado por Unter. La medida fue confirmada tras el rechazo a la última propuesta salarial presentada por el gobierno provincial en la paritaria realizada la semana pasada. Además, el gremio anunció una movilización provincial hacia Viedma.

Desde el Ministerio de Educación de Río Negro anticiparon que no habrá una nueva convocatoria «mientras continúen las medidas de fuerza» y que el sistema de descuento se aplicará como siempre, «día no trabajado se descontará». En un comunicado oficial, indicaron que “las sumas ofrecidas superan ampliamente los índices inflacionarios conocidos en el día de ayer, por lo que los salarios le ganan a la inflación tanto en lo que va del año como en el cálculo interanual”.

La propuesta salarial rechazada por Unter incluía un bono extraordinario de 40.000 pesos, a pagar por planilla complementaria el viernes 27 de junio. Además, contemplaba sumas fijas no remunerativas para los sueldos de julio y agosto, escalonadas según la antigüedad: 30.000, 35.000 y 40.000 pesos en julio; y 20.000, 25.000 y 30.000 pesos en agosto, también por agente, no bonificables ni incorporables al salario.

Silvana Inostroza, secretaria general de Unter, calificó la propuesta como “irrisoria” y sostuvo que “no contempla la inflación acumulada en los meses anteriores”. Criticó además que el bono no se incorpora al salario ni contempla la carga laboral: “Nos ofrecieron 40.000 pesos por única vez y por agente. Eso significa que quien trabaja doble turno cobraría lo mismo que quien trabaja un solo turno, y alguien con 20 años de antigüedad recibiría lo mismo que quien recién se inicia”, expresó.

La dirigente también cuestionó el esquema de incrementos sin porcentajes y su impacto negativo en el salario docente. “El aumento no es porcentual, sino por agente. Eso deteriora nuestro salario y, al ser no bonificable, no alcanza a jubilados y jubiladas”, señaló. En comparación con acuerdos anteriores, remarcó: “En febrero aceptamos una propuesta que combinaba suma fija con porcentajes por cargo. Esta vez, eso no está contemplado”.

Río Negro habilitó una página para informar la asistencia

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos habilitó la página http://www.educacion.rionegro.gov.ar/ para que los docentes de Río Negro puedan informar de manera voluntaria la asistencia a su jornada laboral durante las medidas de fuerza dispuestas por Unter.

Para indicar la asistencia tendrán que ingresar al módulo «Trámites y Consultas» donde encontrarán la aplicación «¡Quiero informar que estoy presente!» la cual estará habilitada desde las 00.00 del martes 17. “De esta manera el personal docente podrá informar su asistencia a los establecimientos educativos donde cumplió o cumplirá funciones y, de esta manera, no ver afectada la liquidación de sus haberes”, indicó el Ministerio de Educación a partir de un comunicado.