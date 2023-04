Unter y Asspur se movilizaron en el este de Bariloche: «No queremos que la interna nos lleve por delante»

«Sobran motivos para seguir luchando» decía el cartel que encabezó la marcha de trabajadores de la salud y docentes hacia la rotonda del Ñireco esta mañana. En ese sector, los manifestantes realizaron cortes parciales de la avenida 12 de Octubre, entregaron panfletos a los conductores y llevaron adelante una radio abierta.

La movilización partió pasadas las 11 de la esquina de Onelli y Moreno y avanzó hacia el este cortando una sola mano del tránsito de la calle Diagonal Capraro. Muchos conductores que circulaban en sentido contrario tocaban bocina en señal de apoyo.

«Hay solo promesas, pero hasta ahora no hemos sido recibidos. El gobierno solo se ha sentado a dialogar con los gremios que negociaron por dos pesos con cincuenta. Con esos aumentos no llegamos a completar las necesidades básicas. Un 32% que ellos califican como un terrible aumento, pero en cuotas no nos sirve», indicó Alicia Santibañez, referente de la agrupación Asspur.

Los docentes y trabajadores de la salud se movilizaron en el este de Bariloche. Foto: Chino Leiva

A pocos días de las elecciones provinciales, la referente dijo sentir «vergüenza». «Weretilneck basó su campaña en tres pilares: salud, educación y justicia. Y lo cierto es que seguimos en la calle. Hasta la Policía reclama desde hace una semana», advirtió. Y agregó: «Creemos que hay un desgobierno. Muchos ministros ahora están en campaña mientras los hospitales están vacíos y las escuelas con ratas».

Silvia Lillo, una de las docentes que se movilizó en el Ñireco, consideró: «Nos causa tristeza y desánimo que a esta altura, no les importe y continúen con esa terquedad. Queremos que nos llamen a paritarias dignas y decentes».

Respecto a la campaña electoral y el presunto distanciamiento entre la gobernadora Arabela Carreras y el candidato Alberto Weretilneck, Lillo afirmó: «No queremos que la interna nos lleve por delante. Queremos llegar a fin de mes. Esto se está desbordando por todos lados y ellos no se dan cuenta».

