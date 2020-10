Habilitarán red cloacal para loteos de la zona sur de Regina

En los próximos días las familias que residen en el sector loteos ubicados sobre la zona sur de Villa Regina, podrán finalmente hacer uso de las redes cloacales a partir de la instalación de una instalación de una bomba de impulsión y la construcción de un tramo de red faltante en el sector.

Los trabajos fueron realizados por el municipio de Villa Regina para dar una solución a un reclamo que tiene varios años de vecinos y loteadores, aunque esta no será la solución definitiva, dado que se aguarda la aprobación y financiamiento por parte del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Ambiental (Enohsa), para construir en este sector la obra denominada como “Nexo Cloacal”.

Esta semana el municipio reginense completó los trabajos de instalación de una bomba de impulsión y la extensión de un tramo de la red troncal, para que unas 1.200 parcelas correspondientes a loteos ubicados entre las calles Mosconi y Antártida, y entre la avenida Mitre y la calle Juan XXIII, puedan en los próximos días disponer del servicio.

Se trata de los loteos Verzini, Fabro, Asociación Civil Hogar y Di Pace, que en todos los casos ya cuentan con las redes internas de cloacas, pero que hasta el momento no pudieron hacer uso del servicio por no estar la obra de conexión a la red troncal de impulsión.

A través de la Secretaría de Obras y Servicios del municipio reginense, se detalló que en esta semana con una inversión que superó los 400 mil pesos, se completó la instalación de una bomba Flygt y la construcción de 340 metros de red para realizar la impulsión de líquidos cloacales desde este sector de loteos hacia la estación de elevación ubicada en el barrio Don Rodolfo.

La obra permitirá además aliviar el sistema de impulsión de líquidos de los barrios ubicados en este sector.

No obstante, esta bomba y red no será la solución definitiva para este sector, sino que para esta zona de loteos y barrios se proyecto la obra de “Nexo Cloacal”, que de acuerdo a las estimaciones demandará una inversión superior a los 20 millones de pesos, y no solo permitirá la conexión de las redes domiciliarias de los loteos, sino sumar otros ubicados en la zona sudoeste de la planta urbana reginense.