Hablemos sobre la importancia de la producción agroecológica

María Claudia Dussi, es docente de la facultad de Agraria en la Universidad Nacional del Comahue. Integra la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Agroecología y forma parte de la Junta Directiva de Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA). Esta semana comienza el VIII Congreso Latinoamericano de Agroecología organizado por SOCLA. En la siguiente entrevista, Dussi explica la importancia de la producción agroecológica en términos económicos, sociales y ambientales.

¿Cuáles son las características de la producción agroecológica?

- “La agroecología es una disciplina científica, es un movimiento social y político que viene de los ambientalistas, del desarrollo rural y es también una técnica agrícola. Esta ciencia aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica y otras ciencias, para generar, aplicar y validar conocimientos, con el objeto de diseñar agroecosistemas sustentables. Por supuesto, el componente ético y holístico es fundamental. Además, incluye las dimensiones técnicas, sociales, organizativas, políticas y está presente el diálogo de saberes, que es el diálogo entre los distintos sujetos, las prácticas, las realidades. En esta visión holística y multidimensional de todas estas disciplinas que intervienen, lo que se estudia, se observa, se diseña es el todo. Eso es la sustentabilidad. La agroecología tiene relación directa con la Soberanía Alimentaria. Esto redunda en una demanda por el acceso, no solo a alimentos sanos, nutritivos, a un precio justo, sino también a la tierra, al agua y a las semillas”.

“Una de las formas de lograr la agroecología es reduciendo la dependencia de insumos externos. Es decir, tratar de que los insumos que se necesitan para la agricultura se generen en la misma chacra, tendiendo hacia una autonomía y que potencie todo lo que son las funciones ecológicas dentro del establecimiento. Lo primordial es la no utilización de agroquímicos. En esta relación, al reducir la cantidad de insumos externos, hay que tener en cuenta la relación insumo utilizado por el producto obtenido. Y no es solamente una sustitución de insumos, sintéticos por insumos orgánicos, sino que desde la agroecología se promueve la menor utilización de insumos. Y lo que se necesite, se realice en la chacra. Con lo cual es muy importante el suelo, la calidad de materia orgánica del suelo (la producción de compost) y la diversidad sustancial en agroecología, es decir mayor cantidad de plantas, de especies. Esto va a generar mayor cantidad de funciones que generan una sinergia para el control de plagas, por ejemplo. Al aumentar la cantidad de diversidad tengo mayor control de enemigos naturales, plantas trampas. Eso redunda en una menor utilización de productos. Esto lleva un tiempo, no es repentino. Es necesario un tiempo para que todas esas funciones se potencien".

"Cuando hablamos de bajar la cantidad de insumos externos, hacemos referencia, no solamente a la Soberanía Alimentaria, sino soberanía energética y tecnológica, en un contexto de resiliencia. Por eso los ecosistemas más diversos son más resilientes y pueden hacer frente a los cambios climáticos".



¿Por qué resulta urgente pensar en otro modelo de producción?

- "Cuando pensamos en las chacras, sabemos que éstas no sólo tienen la función de brindar un alimento. Tienen una función primordial en el ambiente en el que vivimos. Toda la superficie plantada de frutales funciona como una masa secuestradora de carbono atmosférico. Esas chacras, llamadas bosque caducifolio frutal, absorbe anhídrido carbónico que generamos los habitantes de este territorio. De esta manera no solo tenemos que ver a la agricultura como una fuente de alimentos nutritivos, sino también con las funciones que hacen al territorio y que nos brindan a la comunidad. Lo que tendríamos que preguntarnos es qué sucede si se pierden esos espacios productivos. Sabemos que aquí en la región hay una presión inmobiliaria y de explotación hidrocarburífera importante. Entonces ¿qué pasa si perdemos todos esos espacios productivos? No sólo vamos a perder un producto nutritivo como frutas y hortalizas, sino que también estamos perdiendo una función ecosistémica para la región".

“Esto debe ser analizado y atendido por políticas públicas que aseguren la sostenibilidad de las comunidades en términos económicos, ambientales, sociales y culturales”.

“Es sustancial pensar un modelo agroalimentario sustentable territorial teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos, ecológicos y políticos. Esto se logra creando redes alimentarias alternativas de mercado local, pensando en territorios autónomos. Una agricultura que permita compatibilizar los niveles adecuados de producción con la conservación de la naturaleza. Creo que ya no hay opciones porque los problemas de contaminación, en el suelo, en el aire y en el agua nos debieran obligar a pensar otra forma de producir y sustentar alimentos nutritivos para poder ser personas desarrolladas en base a esa nutrición que desarrolla nuestro sentir plenamente”.

¿Qué se desarrollará en el Congreso Latinoamericano de Agroecología?

- “Es un congreso que estaba pensado organizarse en Montevideo, Uruguay, pero debido a la situación actual de pandemia decidimos hacerlo on line”.

“Como parte de la junta directiva de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, me gustaría invitar a todas y todos a participar de este Congreso de Agroecología. Se desarrollará sobre sistemas agroalimentarios locales, las transiciones hacia la agroecología, además talleres de experiencias agroecológicas, conferencias plenarias y presentación de trabajos científicos. Es una oportunidad para quienes les interese la agroecología y que puedan profundizar sus saberes. Y para ver que hay otras formas de hacer agricultura y que la agroecología es una de esas formas que nos va a permitir producir alimentos sanos, cuidando el ambiente y a quienes producen.”

