Habrá acción del Turf en Neuquén como previa del Pellegrini

La polla de potrillos criadores patagónicos Cuarto de Milla acapara todo el interés de la programación que se cumplirá mañana en el Jockey Club Neuquén.

La programación comenzará a las 9 y tendrá una veintena de pruebas en diferentes distancias con diferentes atractivos.

Las pruebas de larga distancia, como preparación para el Carlos Pellegrini, tienen su atractivos. La gran prueba anual se llevará adelante en su edición 31 el mes que viene comienza a perfilar a sus candidatos. De todas formas, en esta jornada dominguera habrá para todos los gustos en la capital.

La más importante será la polla de potrillos Cuarto de Milla, que se largará a las 18.10, con la presencia de Martina Mia (Neuquén), Divino (Cutral Co), Signed (Añelo), Educado (Rincón de los Sauces), Estrella Gol (Cutral Co), Editor Flyin (Cipolletti), Emperador Flyin (Cutral Co), Efectiva Flyin (Bariloche), Elegante Gol (Maquinchao), Eclipsada Flyin (Neuquén), Morocho Pan (Las Ovejas), Visionario Pan (CutralCo), Más Altallanta (Cutral Co) y Bonifacio (Cutral Co).

A las 16.40 se cumplirá la décimosegunda prueba del programa, el clásico Tato Creide, en 1.500 metros. Están anotados Soberano(Catriel), Mr Pampa (Cipolletti), Winner del Sur (Cutral Co) y Bonifacio (Cutral Co).

La sexta prueba, a las 12.50, será la polla de potrillos debutantes y perdedores en 1.000 metros, con Vini, Simba, Honra King, Don Carlos, Mate Cocido, Faster Man, Sra Marisa, todos de Neuquén, y La Tota , oriunda de Cinco Saltos.

Desde las 15.20, en la décima prueba, se disputará la polla de potrillos puros ganadores, en la distancia de 900 metros, con Ree Estreno (Cipolletti), Risky King, Hold The Door y Ree Estreno, todos de Neuquén.