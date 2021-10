Habrá descuentos en futuras jubilaciones de los docentes de Río Negro

Los próximos jubilados docentes tendrán descuentos en sus haberes previsionales porque Anses liquidará aportes jubilatorios adeudados. Serán unos 1.500 docentes, que son quienes están en edad para retirarse en un período de tres años y que forman parte de la transición entre el esquema anterior y el convenio firmado por la Provincia con Anses por las sumas no remunerativas.

Ese acuerdo, originado en el reclamo del organismo nacional por la fuerte suba de los haberes que no tienen aportes jubilatorios, establece que el gobierno rionegrino asumirá un plan de regularización, empezando con el blanqueo pleno de las remuneraciones en los tres años previos a la edad jubilatoria del docente.

El núcleo del convenio está en el punto tres cuando la Provincia se “compromete a no abonar o no reconocer conceptos no remunerativos en la composición salarial”. Ya no se podrá incorporar nuevas sumas, sin aportes de ley, al haber de los docentes. Este impedimento, con el paso del tiempo y las actualizaciones salariales que vendrán, permitirá revertir la actual proporción donde la liquidación docente se componen con un 79% de montos que no aportan al sistema previsional.

El entendimiento formalizado también contempla que las próximas jubilaciones tendrán descuentos porque la Provincia no habrá llegado a cumplir con los tres años previos de aportes, acordado con Anses.

Ese organismo liquidará y calculará “el monto de la deuda” por el aporte del 13% que no se alcanzó a cumplir, como lo requiere el nuevo compromiso, y Anses -dice el artículo 8- lo descontará de los próximos haberes de retirado. La cancelación se “efectuará en cuotas mensuales y consecutivas que afecten hasta el 20% del total de los haberes hasta cancelar la deuda”.

Como ejemplo, un docente, a un año de jubilarse, tendrá los 12 meses con aportes totalmente blanqueado, pero la Provincia se obligó a garantizar 36 meses. Los 24 meses pendientes se transformarán en la obligación que el ente previsional descontará en los futuros retiros.

Faltarían algunas precisiones que Anses formalizará en su reglamentación. Pero, la Unter ya adelantó su rechazo, reclamando que ese pago lo asuma el Estado provincial.

Esta carga alcanza a quienes están dentro de los próximos tres años para jubilarse, que son unos 1.500 trabajadores, considerando que anualmente se retiran medio millar.

El impacto será dispar, dependiendo del plazo pendiente para retirarse, es decir, cuando menor sea, mayor será la “deuda” de aportes exigidos por Anses. En cambio, si el tiempo para irse es corto, pocos meses quedarán al docente por abonar con sus jubilaciones porque la mayoría estaría dentro del blanqueado concretado por la Provincia.

“La Provincia debe pagar”, dice la Unter

El Congreso de Unter rechazó la moratoria. “Los trabajadores no son los responsables y es la Provincia quien debe hacerse de los aportes” pendientes, resaltó la secretaria general, Sandra Schieroni.

Valoró que el convenio tiene puntos muy positivos, como que regulariza los trámites jubilatorios o que no habrá más subas no remunerativas. Pero, resaltó que “no hay acuerdo con la moratoria, que significa descuentos por los aportes no realizados y los trabajadores no son responsables”.

En relación al aval de la Unter en las alzas no blanqueadas, Schieroni dijo que eso se debe “analizar en el contexto de ese momento”, donde se priorizó el ingreso al bolsillo, insistiendo que la responsabilidad era de los gobiernos y que el gremio siempre lo resolvió a partir de las asambleas.