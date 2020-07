¿Habrá plan canje entre Boca e Independiente por Silvio Romero?

La situación de Silvio Romero en Independiente es complicada. La relación entre el delantero y la dirigencia del Rojo está quebrada ya que el Chino se cansó de las promesas salariales incumplidas.

Su salida es tema central en Avellaneda y la forma más conveniente que buscan los directivos es vendiendo al delantero, quien tiene contrato hasta el año que viene con Independiente. Por estas horas el más firme pretendiente del jugador es Boca y ya comenzaron a barajarse distintas operaciones.



Los oferentes (también sonó River como interesado) saben que de la urgencias económicas del Rojo y está claro que no harán un desembolso importante, ni por Romero ni por ningún otro integrante de un plantel que se está desmembrando por falta de pagos. Así las cosas en Independiente ven con buenos ojos un trueque entre el Chino e Iván Marcone.

El volante, confeso hincha del Rojo, siempre ha sido el gran anhelo de los directivos aunque no será fácil convencer a la dirigencia de Boca quien ya avisó que no piensa desprenderse del mediocampista.



En Avellaneda dicen que Iván Marcone, hincha confeso del Rojo, ya habló con Pusineri.

Marcone en más de una oportunidad ha manifestado su interés de jugar en el Rojo, pero Boca pagó por él , en enero del 2019 al Cruz Azul de México, 8 millones de dólares por su pase. Si bien el volante no ha jugado mucho, Juan Román Riquelme y compañía quieren preservar el patrimonio y por ahora descartaron el enroque.



Como alternativa, Boca ofreció licuar la deuda de 700 mil dólares que Independiente le debe a Boca por Pablo Pérez, más el pase a préstamo de Jan Hurtado, el delantero venezolano que por ahora está en el cuarto lugar en la consideración del DT Miguel Ángel Russo, detrás de Carlos Tevez, Mauro Zárate y Franco Soldano, de quien aún buscan renovarle el vínculo.

A Independiente no lo desvela Hurtado y si Boca no paga los dos millones de dólares que pretenden por Romero, la contraoferta será Marcone. ¿Se concretará?