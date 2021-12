Hace años sufren la falta de agua y no tienen respuesta

Un grupo de vecinos de Alta Barda que hace años vive en el barrio padece la falta del servicio de agua y no encuentra una solución.

La semana pasada cansados de este problema cortaron el tránsito en Félix Heredia y Villegas y quemaron neumáticos.



Según manifestaron, la respuesta que recibieron fueron camiones con agua para abastecer los tanques de reserva, pero ningún anunció de obra que arregle definitivamente esta situación.

Los afectados viven en la parte norte del barrio y son unas 60 familias. Además explicaron que están conectados en forma regular a la red.

Rosa Calderón vive en Alta Barda desde 1990.

“Todos los años es lo mismo, tengo que levantarme a las 5 para juntar agua y a las 6 ya no hay más. Sino tengo que ir a buscar a la parte baja del barrio donde vive mi hija, a ella le pido”, contó muy molesta la vecina.

Calderón señaló que todos los meses paga sus impuestos y no reciben una solución.

“Antes había agua porque no había tanta población, después se crearon más barrios en la zona y bajó mucho la presión. Se corta durante gran parte del día”, mencionó.

La mujer hace malabares para poder tener unos pocos litros de suministro para cocinar e higienizarse.

“¿Sabés lo que sufrimos acá buscando agua?, tengo una bomba pero no sale casi nada , ¿cómo vamos a vivir?”, se lamentó.

Contó que desde hace cuatro años vienen realizando reclamos con los vecinos al Departamento de Aguas y Aguas Rionegrinas pero la situación sigue.

José Sandoval tiene 68 años y hace 17 vive en Alta Barda.

“Estoy conectado al servicio de la red, pago mis impuestos pero desde septiembre empezó a complicarse”, contó.

Explicó que antes durante el día no llegaba el suministro pero sí en la madrugada. Con la ayuda de una bomba podía llenar los tanques y tener agua para la cocina y el baño.

“Pero desde noviembre la cosa está peor. No sale ni una gota, me levanto a las 3 o 4 de la mañana y no sale agua”, dijo el hombre.

Luego de la protesta que se realizó en el Municipio, el vecino contó que desde ARSA se comenzó a enviar agua potable a las viviendas en camiones.

Sandoval vive con su esposa, su hijo y sus dos nietos. Entre todos racionan el líquido vital para que dure un poco más.

Paola es otra afectada que hace 20 años vive en el barrio. “Tenemos el mismo problema viene hace bastante tiempo. Hace seis años cuando se empezó a construir el barrio Carlos Soria se complicó más la situación porque no llega la presión a esta zona, estamos hasta cuatro días de la semana sin agua”, dijo.

La vecina señaló que han realizado reclamos y que la única solución que le dieron fue enviar camiones con agua.

“En la noche hacemos vigilia esperando que salga algún poco de agua, para ver si podemos llenar alguno de los tanques”, mencionó.

Explicó que hay unas seis cuadras afectadas, unas 60 familias en total. Cansados, la semana pasada cortaron la calle Villegas y quemaron cubiertas acompañados por organizaciones sociales. También fueron al Municipio. A esa jornada de protesta se sumaron vecinos del barrio Colonia 17 de Octubre y J. J. Gómez con la misma problemática. Luego de este reclamo empezaron a repartir agua en camiones. Sin embargo “no todos tienen tanques grandes y es complicado para ellos”, dijo.

Braian vive con su esposa y su pequeña y todos los días después de trabajar en la construcción sale a buscar agua a la casa de su suegra

“Voy con unos bidones de 20 litros en bicicleta”, contó el hombre.

A veces llega 10 minutos el servicio y sin presión. En invierno suele haber un poco más porque hay más presión pero en verano sufren la sequía.

“No puede ser que tenga que llegar de trabajar y salir a buscar agua todos los días y andar molestando a los vecinos, eso no es vida pero no queda de otra, hay que hacerlo”, expresó indignado el hombre.