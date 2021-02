Hace más de un mes asesinaron a su mamá y denuncian no tener datos del caso

La familia de María José Villalón Escudero se manifestó esta mañana en la Fiscalía para pedir información sobre el caso. Aseguran que se trató de un femicidio. De ser así, sería el primero de Neuquén durante el 2021.

La abogada que representa a la familia, Celina Fernández, indicó que el reclamo es tener acceso total a la causa. "Trabajamos el doble porque hacemos lo mismo que otras personas ya hicieron y genera muchísima ansiedad en la familia, en lugar de contestarle las dudas les generan más", explicó a AM 550.

La letrada dijo que solo pueden dar cuenta de lo que encontraron en el momento de hallarla, pero no saben cuáles son las teorías de la fiscalía.

Fernández dijo que a los hijos solo los convocaron para hacer una entrevista videofilmada, pero no para darles información. "No se a qué se debe, existe un deber de información del Estado", respondió la abogada al ser consulta sobre los motivos por los que la familia no es informada.

La sobrina de "Majo", como le decían a la mujer, manifestó: "las personas que tenían que solucionar este caso no nos dicen nada".

Para la familia, Majo fue víctima de femicidio. Su cuerpo fue hallado el 14 de enero, en su casa de Cordón Colón. Según la autopsia, la causa de la muerte fue un "shock hipovolémico" por las múltiples heridas de arma blanca que tenía en cuello y cabeza.