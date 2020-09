Harán un protocolo para sesiones virtuales en la Legislatura de Neuquén

Los diputados de Neuquén redactarán un nuevo protocolo para permitir que la Legislatura sesione de manera virtual por el aumento de casos de covid-19 en la provincia.

Hasta ahora, había funcionado con un sistema mixto que les permitía a los legisladores del interior poder participar a través de la plataforma zoom dado que no podían ingresar a Neuquén por ser una ciudad con transmisión comunitaria del virus.

El objetivo ahora es ampliar esa posibilidad para cualquier diputado que prefiera trabajar por vía telemática, de modo de reducir la presencia de personas en la Cámara.

En la sesión de esta semana, la diputada Lorena Parrilli (Frente de Todos) cuestionó que en el recinto no se cumple la distancia aconsejada entre las bancas y que hay poca provisión de alcohol en gel. "No puede ser que acá no demos el ejemplo", planteó.

Si bien su posición y la de otros legisladores como Patricia Jure y Andrés Blanco del FIT fue de plantear sesiones totalmente virtuales, otros prefirieron que se deje a voluntad de cada diputado.

"Creo que se puede intensificar en función de los riesgos que se corren por el aumento de contagios, pero es muy difícil un debate que no sea de manera presencial, fundamentalmente sobre algunos temas", analizó César Gass (Juntos por el Cambio). También Carlos Coggiola (Democracia Cristiana) prefirió que sea voluntario y advirtió que "tal vez sería una mala señal que todos estemos por Zoom".

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Marcos Koopmann, reconoció que "hay que aumentar la distancia", por lo que propuso utilizar las bancas que son de los asesores para redistribuir a los diputados. También aclaró que la presencia de personal "ha bajado a un tercio", pero sugirió a los legisladores que elaboren un nuevo protocolo para que se apruebe la semana que viene.

"La Corte Suprema de Justicia delegó en los poderes legislativos la realización de sus protocolos, que son necesarios para que después nadie venga y nos diga que es ilegal", aclaró.