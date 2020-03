Harvey Weinstein es sentenciado a 23 años de prisión

Harvey Weinstein es sentenciado a 23 años en prisión por violación y abuso sexual en un caso histórico para el movimiento #MeToo. El tribunal penal del Estado de Nueva York dio a conocer este miércoles la sentencia para el exmagnate de Hollywood por los dos cargos de los que fue hallado culpable a finales de febrero: un delito sexual en primer grado (sexo oral forzado) a la ayudante de producción Mimi Haleyi y violación en tercer grado (sin consentimiento expreso) a la actriz Jessica Mann, según publica el diario español El País.

El productor de cine, que llegó en silla de ruedas a escuchar su sentencia, se enfrentaba a hasta 29 años tras las rejas. Las seis mujeres que testificaron en el juicio se sentaron juntas en la primera fila de la sala del tribunal. El veredicto del jurado, emitido a final de febrero, exculpó a Weinstein de los tres cargos más graves de los que se le acusaba, por lo que se evitó la cadena perpetua para el hombre convertido en el símbolo del abuso de poder para obtener sexo.

El productor de películas como Pulp Fiction, Shakespeare enamorado, El discurso del rey, entre otros éxitos, siempre ha defendido su inocencia. El jurado del primer y único proceso penal desde el origen del movimiento Me Too exculpó a Weinstein de los cargos de violación en primer grado (con arma o violencia extrema) y los dos de agresión sexual “depredadora”, un término legal que implica que el delito es parte de la conducta natural del acusado. Estos últimos eran los más graves y por los que arriesgaba a cadena perpetua.

Las investigaciones periodísticas de The New York Times y The New Yorker publicadas en octubre de 2017 no solo destaparon los abusos sexuales cometidos por Weinstein, también le quitaron el velo a una conducta criminal propagada en la industria del cine. Las mujeres que alzaron la voz contra el gigante de Hollywood se fueron multiplicando hasta llegar a las 90 presuntas víctimas. Mientras tanto, en las redes sociales, muchas rompieron el silencio y compartieron sus historias de acoso: en sus casas, en sus lugares de trabajo, en sus relaciones. La movilización de las mujeres desde distintos pedazos del mundo dieron origen al #MeToo, un movimiento que en dos años ha cambiado la forma de relacionarse en la sociedad.