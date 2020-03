Heinze se va de Vélez ¿cuál será su destino?

"Esta institución es extraordinaria, me voy para hacerle un bien al club porque si fuese por mí me quedo. Vélez estará siempre en mi corazón, tuve una sola cosa en la cabeza: defender este gran escudo". Con esa declaración, Gabriel Heinze anunció en conferencia de prensa que no será más el DT del Fortín.

Luego de una gran campaña, que además de mejorar los promedios implicó la promoción de jugadores de inferiores, el entrenador decidió dar un paso al costado. Los hinchas manifestaron su pesar a través de las redes sociales y el apellido del técnico se convirtió en el tema más nombrado de twitter.

Heinze llegó al equipo de Liniers en diciembre de 2017 después de dirigir en Godoy Cruz (2015) y Argentinos Juniors (2016/2017). En total condujo al club de Liniers en 70 partidos, de los cuales ganó 30, tuvo 22 empates y 18 derrotas.

💬 Heinze: "El día lunes va a ser mi último partido frente a esta institución. Este club se lleva un pedacito de mi corazón. #Vélez me dió mucho más de lo que yo pude darle. Por eso se termina este ciclo que voy a llevar conmigo. Le doy gracias a toda la gente del club" — Vélez Sarsfield (@Velez) March 6, 2020

En la Superliga actual, a falta de una fecha, Vélez está tercero detrás de River y Boca con 36 puntos, producto de 10 triunfos, seis empates y seis caídas.

Con Independiente y San Lorenzo buscando técnico, el Gringo suena para pegar el salto y dirigir en alguno de los cinco grandes.