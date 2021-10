Herencias: por la igualdad de derechos

BUENOS AIRES

Actualmente la ley beneficia a los herederos que se oponen a la venta de cualquier bien del acervo hereditario. Por ejemplo, si 2 de 3 herederos no quieren vender, aquel que quiere vender no puede hacer nada, ya que la ley no puede obligar a vender a los que no quieren hacerlo y tampoco los obliga a comprar la parte de aquel que si quiere vender.



La única vía es la partición y el que la pide es quien debe correr con todos los gastos. Esta situación pone en desventaja a quien quiere salir del indiviso y además se presta a la especulación de quienes se oponen a la venta. ¿Por qué? Porque muchas veces el heredero que desea vender, por distintas circunstancias se ve forzado a hacerlo por un valor muy inferior al real.



Con la ley actual, quien no tenga el dinero suficiente para correr con todos los gastos previos no puede ejercer el derecho a vender su parte. En el caso de los inmuebles, se deterioran, a veces son intrusados, y casi siempre sufren robos. O sea todas consecuencias negativas por el simple hecho de no tener el dinero suficiente para acceder a la justicia.



Con un cambio en la ley que permita iniciar el proceso de partición, sin gastos previos o que la obligación de solventar los gastos recaiga por partes iguales entre todos los herederos, hayan solicitado o no la partición, se mejoraría notablemente la solución de conflictos familiares cuando hay bienes heredados ya que suele pasar mucho tiempo hasta que finalmente se llega a algún tipo de acuerdo.

Lamentablemente, a veces el acuerdo no es posible, como en mi caso. Quiero vender y además de la negativa de los otros herederos, la ley vigente no me permite ejercer mi derecho sin antes pagar todos los gastos ocasionados.



Jorge Farre