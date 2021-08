Hilda Lizarazu: la voz y una cierta mirada del rock argentino

Hilda Lizarazu siempre estuvo ahí. Fue la voz y los ojos de los años 80. Estuvo ahí para ser una twist y ponerle su voz a la banda de Pipo Cipolatti, también estuvo ahí para ser una sueter y acompañar a Miguel Zavaleta en “Amanece en la ruta” y para apoyar a Charly García para “Como conseguir chicas”. Pero no sólo estuvo siempre ahí para cantar, también para registrar en fotografías todo aquello que vivía junto a los artistas de la democracia alfonsinista.

Correntina de Curuzú Cuatiá, como Fito, ella también nació en el 63, sólo que a los 70 los vivió en Estados Unidos. De regreso al país, en los tempranos 80, Hilda era fotógrafa profesional. Y si sabemos de qué fue la cosa en aquellos 80 fue por lo que escuchamos y leímos, pero también por lo que vimos a través de fotos, sus fotos, las de Hilda Lizarazu.

Fotografía icónica de un muy joven Fito Páez, tomada por Hilda Lizarazu

Hilda puso su voz en muchas de las canciones que sonaron en nuestros walkmans y siguen sonando hoy desde las plataformas digitales, pero también puso su ojo en la escena. Muchas incluso con ella delante de cámara. Su fotografía es acaso el mejor registro de época porque estaba allí para registrarlo. Momentos espontáneos de rock sobre todo abajo del escenario.

Hilda siguió estando en buena parte de aquellos 80 y todo los 90 con su exitoso proyecto pop rock Man Ray, junto al guitarrista Tito Losavio. Dijimos que siempre estuvo, pero no. No siempre estuvo. Entre 1999 y 2004 se retiró de cuerpo y alma a las sierras cordobesas, donde, entre otras cosas, decidió que ya era tiempo de ponerle su nombre a su música. Lo que siguió fue una muy cuidada (por ella misma principalmente) carrera musical solista que incluyen cinco discos de estudio, el último de ellos, “La génesis” (2018), una verdadera joya artística que recorre, en versiones personalísimas, parte del cancionero de los cinco primeros años del rock argentino.

Hilda vuelve a estar, ahora en los escenarios del Alto Valle. Este fin de semana dará tres shows, en Roca, Neuquén y Centenario, junto a su compañero musical de los últimos años, el guitarrista italiano Federico Melioli, en los cuales recorrerá todo su repertorio, de Man Ray hasta canciones inéditas que serán parte de su próximo trabajo, tal como le adelantó a RÍO NEGRO, en una amena charla telefónica.

“La última vez que me presenté con banda fue en Cosquín en febrero de 2020, pero ya desde antes venía trabajando en formato dúo por su sonoridad y porque encontramos en este electropop la liviandad para poder girar y movernos. A mí el formato dúo me queda mucho más acorde con mi realidad musical. Está más resuelto con la electrónica. No lo hago solo porque seamos menos personas para viajar, sino porque también me cierra en cuanto al concepto estético y sonoro que estoy trabajando”, cuenta Hilda sobre el modo en que está haciendo música en vivo.

El show se compone, desde lo instrumental, por la guitarra eléctrica de Federico Melioli y la acústica que desde años acompaña a Hilda. Melioli también se encarga de las secuencias rítmicas toca guitarra eléctrica y dispara algunos tecladitos y del mini set electrónico.

Charly y Luis retratados por Hilda LIzarazu.

El soporte con el que el dúo se acompaña en vivo suelen ser tramos de los mismos discos. “Es una de las posibilidades de este tiempo, la de tomar una pizca o un sonido que pusiste en el disco y llevarlo al vivo. Por ejemplo, en ‘La Génesis’ hay un cuarteto de cuerdas con un arreglo que uso del mismo disco, pero sumo en vivo mi voz y la guitarra”, revela.

"La génesis", de Vox Dei, en la versión de Hilda Lizarazu

Hilda se mantuvo activa en cuarentena o, como ella le llama, la “cuareterna”, haciendo streamings, aunque, reconoce, le costó tomar la decisión. “El año pasado hice dos y este año hice otro. Al principio me resistía, como no comprendiendo qué era realmente lo que ocurría. La primera la hice un 28 de agosto, hace casi un año, ¡y la pasé muy bien! Rápidamente hicimos la segunda. No fue tan frío como lo imaginaba, eso de que la gente no está, no se escuchan los aplausos.. Es distinto, claro que sí, pero si vos sabés que del otro lado está el público, estos nuevos formatos tendieron puentes entre quienes hacemos canciones y el público que las disfruta. Hay algo que funciona allí porque leías los comentarios de las personas en el momento más duro de la pandemia y eran muy bellos y de mucho agradecimiento. Ahí entendí que valía la pena y eran importantes”.

Los Abuelos de la Nada - Himno de mi Corazón ft. Hilda Lizarazu & Natalie Pérez

Hilda, Gato Azul Peralta (hijo de Miguel Abuelo) y Natalie Pérez, durante la grabación de la versión "Himno de mi corazón".

Hilda no sólo hizo música durante este año y medio de cuarentena. También puso su voz para un proyecto extramusical: grabó los 13 capítulos de Inteligencia Animal, u programa de la señal educativa Paka Paka. “Experimenté el uso de la voz desde otro lugar, como narradora omnisciente, estuvo muy bueno”, cuenta.

En cuanto a la música, reconoce que está “en gestación constante de canciones”, varias de las cuales interpretará durante los shows de este fin de semana y que serán parte de su próximo disco. Hilda tiene canciones, pero no está tan segura sobre el objeto llamado disco, “si ya nadie tiene compactera (risas), dice no sin razón. “Es bastante complejo mantenerse vigente, pero la vigencia es la vida misma y si vos estás presente en un lugar tocando y cantando canciones que hiciste o interpretaste… más moderno que eso no hay (risas)”.

Los shows

En Roca: este viernes, a las 20, en el Auditorio de Fundación Cultural Patagonia. Entradas: $1500 y $3000 burbuja de 2 personas. En venta en Hey Jude (Italia 1541).

En Neuquén: el sábado, a las 20 en el Cine Teatro Español. Artista invitada, Rocío Carbajo (Papel Glasé). Entradas: $1500 y $3000 burbuja de 2 personas. En venta en Flipper (Av Arg 179) o a través de livepass.com.ar

En Centenario: el domingo, a las 20, en Bar Cultural Vieja Estación. Entradas: $1500 y $3000 burbuja de 2 personas. En venta en Vieja Estación (Belgrano 195).