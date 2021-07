Historia de un hit: «Hound Dog», de Elvis Presley

La tarde del 2 de julio de 1956, Elvis Presley ingresó a los estudios neoyorquinos de RCA con la certeza de algo grande iba a suceder allí ese día. Es que tenía pensado grabar tres canciones: “Hound Dog”, “Don´t be cruel” y “Anyway You Want Me”, tres hitazos, sí, pero ninguno como “Hound Dog”, de la imbatible dupla creativa Leiber & Stoller.

1956 fue un gran año para Elvis, que había comenzado con las grabaciones de “Blue Suede Shoe” (Zapato de Gamuza Azul) y “Heartbreake Hotel”, pero nada sería comparable a lo que sucedió ese 2 de julio en Nueva York. A las 14, y durante las siguientes siete horas, Presley grabó "Hound Dog" junto con "Don't Be Cruel" y "Any Way You Want Me" con su banda habitual formada por Scotty Moore a la guitarra solista, Bill Black al bajo, D. J. Fontana a la batería y los coros de los Jordanaires.

"Hound Dog", que, increíblemente, fue lado B del sencillo de 1956

Y como suele suceder con los grandes clásicos, “Hound Dog” no era del agrado del Elvis y no estaba interesado en grabarlo. De hecho, no lo había preparado siquiera aun cuando era una de las canciones más populares de sus conciertos.

Fue el productor asignado por RCA, Stephen H. Sholes, quien argumentó que "'Hound Dog' se identificaba tanto con Elvis que los fans exigirían una grabación del estándar de los shows, sobre todo de los que había dado en Las Vegas en los primeros meses de ese año.

"Don't Be Cruel", interpretado el 9 de septiembre de 1956 en The Ed Sullivan Show"

Quizás sorprenda que “Hound Dog” no haya sido el Lado A del single, pero sorprenderá menos si dijésemos que el Lado A fue para “Don’t Be Cruel”. Ambos eran dos tanques. Pero fue así sólo en su primera edición, el 13 de julio; pues ya en la siguiente “Hound Dog” pasó a ser el Lado A del single. El sencillo se reeditó con "Hound Dog" en primer lugar y con una letra más grande que la de "Don't Be Cruel" en la funda del disco.

Pero “Hound Dog” tiene una historia antes de Elvis. Grabado originalmente por Big Mama Thornton el 13 de agosto de 1952 en Los Ángeles y publicado por Peacock Records a finales de febrero de 1953, "Hound Dog" fue el único disco de éxito de Thornton, vendiendo más de 500.000 copias, pasando 14 semanas en las listas de R&B, incluyendo siete semanas en el número uno.

El 12 de agosto de 1952, el director de una banda de R&B, Johnny Otis, invitó a los compositores de 19 años Jerry Leiber y Mike Stoller a su casa para que conocieran a la cantante de blues Willie Mae "Big Mama" Thornton. Después de escuchar a Thornton ensayar varias canciones, Leiber y Stoller se pusieron a trabajar en una canción para que la cantara una mujer en la que enfrenta a "su hombre egoísta y explotador", y en ella "expresa el rechazo de una mujer a un hombre, el perro metafórico del título".

La versión de "Hound Dog" por Big Mama Thornton

Leiber y Stoller, dos pibes de menos de 20 años, no olvidemos eso, escribieron la canción "Hound Dog" en no más de 15 minutos, con Leiber garabateando la letra a lápiz en papel normal y sin notación musical en el coche de camino al departamento de Stoller.

Big Mama Thornton, la extraordinaria cantante para quien Leiber y Stoller compusieron especialmente "Hound Dog".

Jerry Leiber y Mike Stoller fueron una de las más grandes parejas de compositores de la música popular contemporánea. Se conocieron en Los Ángeles en 1950. Stoller tocaba el piano en una banda de jazz y Leiber trabaja en una disquería. A ambos les unía su gusto por la música negra y ese fue el punto de partida de un trabajo compositiva que alimentó sin parar a la voraz industria de la música hasta bien entrados los años 70. Como suele ocurrir con las composiciones tantas veces versionadas, sobresalen cuando caen en manos de las estrellas. Como con “Hound Dog” y Elvis, “Kansas City”, otras de las clásicas composiciones de la dupla infalible, se convirtió en hit global cunado The Beatles la registraron para “Beatles for sale”.

"Kansas City", de Leiber y Stoller, en la versión de Los Beatles.

En 1961 ayudaron a un “bloqueado” Ben King, quien no podía lograr cerrar una canción con la que venía trabajando desde hacía tiempo hasta que Leiber y Stoller se le unieron y entre los tres dieron forma definitiva a “Stand by Me”. El último gran éxito de la dupla fue “Stuck in the Middle With You” compuesta en 1972 para Stealers Wheel, y que todos conocimos cuando Quentin Tarantino la incluyó en la banda de sonido de “Perros de la calle”.